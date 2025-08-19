Машины этой популярной модели начали угонять в 5 раз чаще: в чем проблема

Количество угонов Toyota Hilux выросло на 549%, если сравнивать с показателями предыдущего года. Эксперты объяснили, с чем связан такой "потрясающий" всплеск краж и как защитить от преступников свою машину.

Популярная модель авто стала одной из самых популярных целей для угонов в Великобритании. В 2024 году было похищено более 580 таких машин. Речь идет о пикапах Toyota Hilux, владельцам которых 19 августа посоветовали в издании Mirror быть "в состоянии повышенной готовности".

Банды "охотятся" на японский пикап, который стал для них "золотой жилой". Неназванный автоэксперт пояснил, что Toyota Hilux — ценный и относительно легко разбирается на запчасти, которые можно отправить за границу. В то же время владельцы, по его словам, не осознают, насколько эти машины привлекательны для преступников.

Фото пикапа Toyota Hilux Фото: Toyota

В сети распространяются предупреждения, что воры используют электронные обходные устройства и технологии клонирования ключей, чтобы обходить систему безопасности авто. То есть разбивать окна или выламывать двери чужих машин для угона не приходится.

"Тот факт, что преступники могут угнать ваш автомобиль с помощью устройства, приобретенного в Интернете, дает понять, насколько трудно доверять рядовому покупателю", — подчеркнул эксперт по безопасности Билли Биллингем, который сотрудничает с сервисом по выкупу подержанных авто BigWantsYourCar.

Автоэксперт рекомендует не оставлять ключи от машины вблизи дверей или окон, ведь сигнал можно перехватить снаружи дома и воспроизвести с помощью дешевых устройств. Фактически во время кражи машина "думает", что родной ключ поблизости, и это позволяет в нее проникнуть.

Биллингем также советует задуматься о местах парковки. По его словам, если двор видно с дороги, лучше установить там датчик движения или камеру видеонаблюдения. Кроме того, следует выбирать для стоянки места с интенсивным пешеходным движением.

"Блокировка руля может казаться устаревшей, но она все еще работает. Преступники хотят быстрых и малорискованных дел. Все, что замедляет их или рискует привлечь внимание, например, мигающая видеокамера или заблокированное колесо, делает вашу машину менее привлекательной", — заверил эксперт по безопасности.

Биллингем призвал владельцев машин, которые заводятся "без ключа" (то есть его не нужно вставлять в замок или запускать им зажигание), отнестись к угрозе серьезно. Он отметил, что воры воруют не только машины, но и деньги, время и спокойствие.

Также автомобилистам рекомендуют ставить машины под уличными фонарями. Причина в том, что в Великобритании стали чаще воровать не авто полностью, а отдельные запчасти. В частности, преступники обратили свое внимание на парктроники и рулевые колеса.

