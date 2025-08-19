Машини цієї популярної моделі почали викрадати у 5 разів частіше: у чому проблема

Кількість викрадень Toyota Hilux зросла на 549%, якщо порівнювати з показниками попереднього року. Експерти пояснили, з чим пов’язаний такий "приголомшливий" сплеск крадіжок і як захистити від злочинців свою автівку.

Популярна модель авто стала однією з найпопулярніших цілей для викрадень у Великій Британії. У 2024 році було викрадено понад 580 таких машин. Йдеться про пікапи Toyota Hilux, власникам яких 19 серпня порадили у виданні Mirror бути "в стані підвищеної готовності".

Банди "полюють" на японський пікап, який став для них "золотою жилою". Неназваний автоексперт пояснив, що Toyota Hilux — цінний і відносно легко розбирається на запчастини, які можна відправити за кордон. Водночас власники, з його слів, не усвідомлюють, наскільки ці машини привабливі для злочинців.

Фото пікапа Toyota Hilux Фото: Toyota

У мережі ширяться попередження, що злодії використовують електронні обхідні пристрої та технології клонування ключів, щоб обходити систему безпеки авто. Тобто розбивати вікна або виламувати двері чужих машин задля викрадення не доводиться.

"Той факт, що злочинці можуть викрасти ваш автомобіль за допомогою пристрою, придбаного в Інтернеті, дає зрозуміти, наскільки важко довіряти пересічному покупцеві", — наголосив експерт з безпеки Біллі Біллінгем, який співпрацює з сервісом з викупу вживаних авто BigWantsYourCar.

Автоексперт рекомендує не залишати ключі від машини поблизу дверей або вікон, адже сигнал можна перехопити ззовні будинку й відтворити за допомогою дешевих пристроїв. Фактично під час крадіжки автівка "думає", що рідний ключ поблизу, і це дозволяє в неї проникнути.

Біллінгем також радить замислитись про місця паркування. З його слів, якщо двір видно з дороги, краще встановити там датчик руху або камеру відеоспостереження. Окрім того, слід обирати для стоянки місця з інтенсивним пішохідним рухом.

"Блокування керма може здаватися застарілим, але воно все ще працює. Злочинці хочуть швидких і малоризикованих справ. Все, що сповільнює їх або ризикує привернути увагу, наприклад, миготлива відеокамера або заблоковане колесо, робить вашу машину менш привабливою", — запевнив експерт з безпеки.

Біллінгем закликав власників машин, які заводяться "без ключа" (тобто його не потрібно вставляти у замок або запускати ним запалювання), поставитись до загрози серйозно. Він наголосив, що злодії крадуть не лише автівки, але й гроші, час та спокій.

Також автомобілістам рекомендують ставити машини під вуличними ліхтарями. Причина у тому, що у Великій Британії стали частіше красти не авто повністю, а окремі запчастини. Зокрема, злочинці звернули свою увагу на парктроніки та рульові колеса.

