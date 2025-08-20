Bentley и не только: эксперт назвал три подержанных авто, которые можно купить по цене нового Range Rover

Эксперт по рынку подержанных авто раскрыл секрет, как за цену нового премиум-внедорожника получить целую коллекцию роскошных автомобилей. Обзор европейского рынка показывает, что за 100 тысяч фунтов стерлингов (5 млн 591 тыс. 700 грн) можно стать владельцем сразу трех иконических моделей, учитывая все нюансы, включая возможные расходы на растаможку и оформление.

Related video

Как сообщает The Mirror, автомобильный эксперт Эллис Гайд из издания Auto Express предложил нетривиальную альтернативу покупке нового Range Rover. Вместо одного автомобиля он подобрал три легендарные модели, суммарная стоимость которых на вторичном рынке лишь немного превышает указанную сумму.

Первым в списке стал Bentley Continental GT — символ бескомпромиссной роскоши и британского автомобилестроения. Эксперт нашел вариант за 44 тыс. 995 фунтов стерлингов (2 млн 515 тыс. 985 грн) с пробегом в 26 тысяч миль.

"Это автомобиль для пересечения стран или даже целых континентов. Он предлагает стиль, невероятную скорость и мягкую езду", — отметил Гайд.

Bentley Continental GT Фото: Getty Images

Вторым пунктом идет настоящая противоположность — спортивный Lotus Exige V6 S за 39 тыс. 995 фунтов стерлингов (2 млн 236 тыс. 400 грн). Это автомобиль для тех, кто ценит драйв выше комфорта.

"Он лишен почти всех удобств, чтобы ничто не отвлекало от дороги. Здесь даже руль без усилителя и механическая коробка передач", — пояснил эксперт.

Lotus Exige V6 S Фото: Getty Images

Третьим элементом коллекции стал... еще один Range Rover, но Sport версия, за 18 тыс. 995 фунтов стерлингов (1 млн 62 тыс. грн).

"Это невероятно впечатляющий роскошный внедорожник, комфортный, динамичный и чрезвычайно способный к бездорожью", — добавил Гайд.

Range Rover Sport Фото: Getty Images

Напомним, что покупка автомобиля в Европе имеет свои особенности для украинцев. Кроме цены самого авто, нужно учитывать расходы на растаможку, налоги, таможенное оформление и транспортировку, что может существенно повлиять на конечную стоимость. Поэтому любые расчеты являются ориентировочными и требуют индивидуального пересчета во время реальной сделки.

В июле Фокус сообщал, о лучшем автомобиле среди подержанных авто, который назвал эксперт.

Как писал Фокус, украинцы стали покупать больше авто с пробегом.