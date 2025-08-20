Bentley і не тільки: експерт назвав три вживані авто, які можна купити за ціною нового Range Rover

Експерт з ринку вживаних авто розкрив секрет, як за ціну нового преміум-позашляховика отримати цілу колекцію розкішних автомобілів. Огляд європейського ринку показує, що за 100 тисяч фунтів стерлінгів (5 млн 591 тис. 700 грн) можна стати власником одразу трьох іконічних моделей, враховуючи всі нюанси, включаючи можливі витрати на розмитнення та оформлення.

Як повідомляє The Mirror, автомобільний експерт Елліс Гайд із видання Auto Express запропонував нетривіальну альтернативу покупці нового Range Rover. Замість одного автомобіля він підібрав три легендарні моделі, сумарна вартість яких на вторинному ринку лише трохи перевищує зазначену суму.

Першим у списку став Bentley Continental GT – символ безкомпромісної розкоші та британського автомобілебудування. Експерт знайшов варіант за 44 тис. 995 фунтів стерлінгів (2 млн 515 тис. 985 грн) з пробігом у 26 тисяч миль.

"Це автомобіль для перетину країн або навіть цілих континентів. Він пропонує стиль, неймовірну швидкість і м’яку їзду", – зазначив Гайд.

Bentley Continental GT Фото: Getty Images

Другим пунктом йде справжня протилежність – спортивний Lotus Exige V6 S за 39 тис. 995 фунтів стерлінгів (2 млн 236 тис. 400 грн). Це автомобіль для тих, хто цінує драйв вище комфорту.

"Він позбавлений майже всіх зручностей, щоб ніщо не відвертало від дороги. Тут навіть кермо без підсилювача та механічна коробка передач", – пояснив експерт.

Lotus Exige V6 S Фото: Getty Images

Третім елементом колекції став… ще один Range Rover, але Sport версія, за 18 тис. 995 фунтів стерлінгів (1 млн 62 тис. грн).

"Це неймовірно вражаючий розкішний позашляховик, комфортний, динамічний і надзвичайно здатний до бездоріжжя", – додав Гайд.

Range Rover Sport Фото: Getty Images

Нагадаємо, що покупка автомобіля в Європі має свої особливості для українців. Окрім ціни самого авто, потрібно враховувати витрати на розмитнення, податки, митне оформлення та транспортування, що може суттєво вплинути на кінцеву вартість. Тому будь-які розрахунки є орієнтовними та потребують індивідуального перерахунку під час реальної угоди.

