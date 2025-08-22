Chrysler создал идеальное семейное авто для украинских дорог (фото)

Минивэн Chrysler Pacifica получил оригинальный вариант Grizzly Peak. Семейную модель подготовили к бездорожью и пикникам на природе.

Новый Chrysler Pacifica Grizzly Peak показали на выставке Overland Expo в США. Подробности минивэна раскрыли на официальном сайте концерна Stellantis.

На крыше установили раскладной тент для пикника Фото: Stellantis

Чтобы превратить минивэн Chrysler Pacifica во внедорожник, ему увеличили на 70 мм клиренс и добавили пластиковый обвес. Кроме того, появились 31-дюймовые внедорожные шины BFGoodrich KO2. Кузов окрасили в матовый голубой цвет.

На крыше Chrysler Pacifica Grizzly Peak установили багажник. К тому же, установили раскладной навес для пикника.

Салон Chrysler Pacifica обшили черно-белой кожей Фото: Stellantis

Салон Chrysler Pacifica стал четырехместным. Третий ряд убрали, чтобы увеличить багажник. К тому же, при необходимости сзади теперь можно переночевать в спальных мешках. В отделке использована черно-белая кожа с оранжевыми акцентами, а на полу постелили водостойкие резиновые коврики.

В багажнике появилось место для ночлега Фото: Stellantis

Для доработки взяли минивэн Chrysler Pacifica с 3,6-литровым бензиновым V6 на 287 л.с., ведь сама эта модификация доступна с полным приводом. Пока это концепт, но в будущем все установленные на авто аксессуары могут появиться в продаже, поэтому подобный внедорожник можно быть создать самостоятельно.

Кстати, сегодня же концерн Stellantis представил и возрожденный Jeep Cherokee. Внедорожник стал больше и получил экономичную гибридную установку.

Также Фокус рассказывал о внедорожном автодоме на базе компактного минивэна Suzuki.