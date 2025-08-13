С караоке, шахматами и домашним кинотеатром: каким будет новый Mercedes V-Class (фото)

В США презентовали новый Mercedes Vision V. Футуристический электрический минивэн является предвестником Mercedes V-Class нового поколения.

Related video

Предсерийный минивэн Mercedes V-Class покажут в Калифорнии на шоу ретроавто в Пеббл-Бич. Его подробности раскрыли на официальном сайте немецкого автопроизводителя.

Авто отличается футуристическим дизайном Фото: Mercedes-Benz

Концепт Vision V дает понять, что новый Mercedes V-Class претерпит кардинальные изменения. Его дизайн станет более элегантным и обтекаемым. Минивэн имеет изогнутую крышу и высокую оконную линию, а в его конструкции использовано немало хрома. Широкая фальшрадиаторная решетка сочетается с тоненькими фарами, а фонари расположили по периметру кузова.

На передней панели установили три экрана Фото: Mercedes-Benz

Mercedes Vision V показывает, какими будут более дорогие версии линейки VLS. Его салон — своеобразная лаунж зона, отделанная кожей Nappa и деревом и дополненная стильной диодной подсветкой. На передней панели установили три экрана.

Сзади оборудовали лаунж зону Фото: Mercedes-Benz

Сзади установили отдельные кресла и превратили салон Mercedes Vision V в домашний кинотеатр Dolby Vision. Пассажиров отделяет от водителя перегородка с огромным 65-дюймовым телевизором, также есть акустика с 42 динамиками.

Важно

Волк в овечьей шкуре: в Киеве заметили мощный Mercedes Brabus (фото)

Кроме того, установили караоке, а на специальных полочках хранятся дорогая хрустальная посуда и шахматные фигуры.

Пассажиров отделяет от водителя 65-дюймовый телевизор Фото: Mercedes-Benz

Характеристики Mercedes Vision V не раскрывают, однако известно, что новый Mercedes V-Class 2026 года получит электрические версии с запасом хода более 500 км.

Кстати, недавно дебютировал футуристический электрический минивэн с запасом хода 720 км, который стартует до сотни за 4,5 с.

Также Фокус писал о самом первом Mercedes G-Class от AMG, созданном в 1984 году.