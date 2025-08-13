Із караоке, шахами та домашнім кінотеатром: яким буде новий Mercedes V-Class (фото)
У США презентували новий Mercedes Vision V. Футуристичний електричний мінівен є провісником Mercedes V-Class нового покоління.
Передсерійний мінівен Mercedes V-Class покажуть у Каліфорнії на шоу ретроавто в Пеббл-Біч. Його подробиці розкрили на офіційному сайті німецького автовиробника.
Концепт Vision V дає зрозуміти, що новий Mercedes V-Class зазнає кардинальних змін. Його дизайн стане елегантнішим та більш обтічним. Мінівен має вигнутий дах та високу віконну лінію, а в його конструкції використано чимало хрому. Широка фальшрадіаторна решітка поєднується з тоненькими фарами, а ліхтарі розташували по периметру кузова.
Mercedes Vision V показує, якими будуть дорожчі версії лінійки VLS. Його салон – своєрідна лаунж зона, оздоблена шкірою Nappa і деревом та доповнена стильним діодним підсвічуванням. На передній панелі встановили три екрани.
Ззаду встановили окремі крісла та перетворили салон Mercedes Vision V на домашній кінотеатр Dolby Vision. Пасажирів відділяє від водія перегородка з величезним 65-дюймовим телевізором, також є акустика із 42 динаміками.Важливо
Крім того, встановили караоке, а на спеціальних поличках зберігаються дорогий кришталевий посуд та шахові фігури.
Характеристики Mercedes Vision V не розкривають, проте відомо, що новий Mercedes V-Class 2026 року отримає електричні версії із запасом ходу понад 500 км.
До речі, нещодавно дебютував футуристичний електричний мінівен із запасом ходу 720 км, який стартує до сотні за 4,5 с.
Також Фокус писав про найперший Mercedes G-Class від AMG, створений у 1984 році.