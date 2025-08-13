Із караоке, шахами та домашнім кінотеатром: яким буде новий Mercedes V-Class (фото)

У США презентували новий Mercedes Vision V. Футуристичний електричний мінівен є провісником Mercedes V-Class нового покоління.

Передсерійний мінівен Mercedes V-Class покажуть у Каліфорнії на шоу ретроавто в Пеббл-Біч. Його подробиці розкрили на офіційному сайті німецького автовиробника.

Авто вирізняється футуристичним дизайном Фото: Mercedes-Benz

Концепт Vision V дає зрозуміти, що новий Mercedes V-Class зазнає кардинальних змін. Його дизайн стане елегантнішим та більш обтічним. Мінівен має вигнутий дах та високу віконну лінію, а в його конструкції використано чимало хрому. Широка фальшрадіаторна решітка поєднується з тоненькими фарами, а ліхтарі розташували по периметру кузова.

На передній панелі встановили три екрани Фото: Mercedes-Benz

Mercedes Vision V показує, якими будуть дорожчі версії лінійки VLS. Його салон – своєрідна лаунж зона, оздоблена шкірою Nappa і деревом та доповнена стильним діодним підсвічуванням. На передній панелі встановили три екрани.

Ззаду обладнали лаунж зону Фото: Mercedes-Benz

Ззаду встановили окремі крісла та перетворили салон Mercedes Vision V на домашній кінотеатр Dolby Vision. Пасажирів відділяє від водія перегородка з величезним 65-дюймовим телевізором, також є акустика із 42 динаміками.

Крім того, встановили караоке, а на спеціальних поличках зберігаються дорогий кришталевий посуд та шахові фігури.

Пасажирів відділяє від водія 65-дюймовий телевізор Фото: Mercedes-Benz

Характеристики Mercedes Vision V не розкривають, проте відомо, що новий Mercedes V-Class 2026 року отримає електричні версії із запасом ходу понад 500 км.

