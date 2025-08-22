Chrysler створив ідеальне сімейне авто для українських доріг (фото)
Мінівен Chrysler Pacifica отримав оригінальний варіант Grizzly Peak. Сімейну модель підготували до бездоріжжя та пікніків на природі.
Новий Chrysler Pacifica Grizzly Peak показали на виставці Overland Expo в США. Подробиці мінівена розкрили на офіційному сайті концерну Stellantis.
Аби перетворити мінівен Chrysler Pacifica на позашляховик, йому збільшили на 70 мм кліренс та додали пластиковий обвіс. Крім того, з’явилися 31-дюймові позашляхові шини BFGoodrich KO2. Кузов пофарбували в матовий блакитний колір.Важливо
На даху Chrysler Pacifica Grizzly Peak встановили багажник. До того ж, встановили розкладний навіс для пікніку.
Салон Chrysler Pacifica став чотиримісним. Третій ряд прибрали, аби збільшити багажник. До того ж, за потреби ззаду тепер можна переночувати у спальних мішках. В оздобленні використана чорно-біла шкіра з помаранчевими акцентами, а на підлозі постелили водостійкі гумові килимки.
Для доопрацювання взяли мінівен Chrysler Pacifica із 3,6-літровим бензиновим V6 на 287 к. с., адже сама ця модифікація доступна з повним приводом. Поки це концепт, але в майбутньому всі встановлені на авто аксесуари можуть з’явитися у продажу, тому подібний позашляховик можна бути створити самотужки.
До речі, сьогодні ж концерн Stellantis представив і відроджений Jeep Cherokee. Позашляховик став більшим та отримав економічну гібридну установку.
Також Фокус розповідав про позашляховий автодім на базі компактного мінівена Suzuki.