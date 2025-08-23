Минус $26 тысяч и блок в Facebook вместо "Корвета": автолюбителя обвели вокруг пальца

Мужчина присмотрел Corvette 1963 года и соблазнился на выгодное предложение, но владельцем машины ему стать не суждено. Он понял, что "все кончено", когда был заблокирован в Facebook.

Многие мечтают иметь классический автомобиль, и Джим Мейденс из Восточного Теннесси (США) уже имеет два Corvette. Неопытным покупателем его назвать нельзя, но мошенникам удалось обмануть автолюбителя. Его историей поделились в онлайн-издании Carscoops.

Мейденс нашел объявление продавца в Facebook. Тот опубликовал фото классического Corvette 1963 года и указал телефон для связи с потенциальными покупателями. Он утверждал, что машиной одновременно интересуются несколько автолюбителей.

"Он сказал, что автомобиль в отличном состоянии. Я спросил его, ездил ли он на нем. Он ответил: "Да, я ездил, и он ездил идеально"", — вспомнил Мейденс.

Мужчины договорились на стоимости в 26 750 долларов — 26 тысяч за машину и еще 750 долларов за доставку. Американец перевел деньги, хотя, как отмечают в СМИ, цена должна была стать для него "тревожным сигналом".

26 тысяч за Corvette 1963 года — это в два раза меньше его настоящей рыночной стоимости. Скорее всего, на это преступники и полагались, чтобы заманить доверчивых автолюбителей и выманить у них деньги. Для того, чтобы убедить покупателей в том, что машина — настоящая, достаточно было достать фейковые документы.

Мейденс уже владеет двумя Corvette, поэтому опыта в покупке авто ему хватает. Однако переведя деньги, он остался ни с чем.

"Он позвонил мне, как я помню, и сказал, что получил перевод и что машина будет загружена в выходные и прибудет сюда в понедельник. Машина так и не появилась", — поделился американец.

Когда ситуация стала подозрительной, он попытался связаться с продавцом. Тогда мужчина узнал, что был заблокирован.

"Меня обманули. 26 750 долларов. Все пропало. Когда меня заблокировали, я понял, что все кончено", — признался он.

В издании отметили, что защититься от такого мошенничества — относительно просто. Автолюбителям советуют:

настаивать на личном осмотре машины;

не переводить деньги, если нет уверенности в том, что она настоящая;

проводить дополнительное "расследование", даже если сомнений нет, ведь машина, например, может быть краденой.

"Всегда проверяйте перед тем, как платить. Быстрый осмотр собственными глазами или профессиональная проверка перед покупкой могут стать решающими факторами, которые определят, поедете ли вы на автомобиле своей мечты, или увидите, как тысячи долларов исчезают в воздухе", — подытожили в статье.

