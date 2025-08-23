Мінус $26 тисяч і блок у Facebook замість "Корвета": автолюбителя обвели навколо пальця

Чоловік придивився Corvette 1963 року й спокусився на вигідну пропозицію, але власником машини йому стати не судилося. Він зрозумів, що "все скінчено", коли був заблокований у Facebook.

Багато хто мріє мати класичний автомобіль, і Джим Мейденс зі Східного Теннессі (США) вже має два Corvette. Недосвідченим покупцем його назвати не можна, але шахраям вдалося обманути автолюбителя. Його історією поділились в онлайн-виданні Carscoops.

Мейденс знайшов оголошення продавця у Facebook. Той опублікував фото класичного Corvette 1963 року і вказав телефон для зв’язку з потенційними покупцями. Він стверджував, що машиною одночасно цікавляться декілька автолюбителів.

"Він сказав, що автомобіль у відмінному стані. Я запитав його, чи їздив він на ньому. Він відповів: "Так, я їздив, і він їздив ідеально"", — згадав Мейденс.

Чоловіки домовилися на вартості у 26 750 доларів — 26 тисяч за машину й ще 750 доларів за доставлення. Американець переказав гроші, хоча, як зазначають у ЗМІ, ціна мала стати для нього "тривожним сигналом".

26 тисяч за Corvette 1963 року — це двічі менше за його справжню ринкову вартість. Найімовірніше, на це злочинці й покладалися, щоб заманити довірливих автолюбителів і видурити у них гроші. Для того, щоб переконати покупців у тому, що машина — справжня, достатньо було дістати фейкові документи.

Мейденс вже володіє двома Corvette, тож досвіду у купівлі авто йому не бракує. Однак переказавши гроші, він залишився ні з чим.

"Він подзвонив мені, як я пам'ятаю, і сказав, що отримав переказ і що машина буде завантажена у вихідні й прибуде сюди в понеділок. Машина так і не з'явилася", — поділився американець.

Коли ситуація стала підозрілою, він спробував зв’язатись з продавцем. Тоді чоловік дізнався, що був заблокований.

"Мене обдурили. 26 750 доларів. Все пропало. Коли мене заблокували, я зрозумів, що все скінчено", — зізнався він.

У виданні наголосили, що захиститися від такого шахрайства — відносно просто. Автолюбителям радять:

наполягати на особистому огляді машини;

не переказувати гроші, якщо немає впевненості у тому, що вона справжня;

проводити додаткове "розслідування", навіть якщо сумнівів немає, адже машина, наприклад, може бути краденою.

"Завжди перевіряйте перед тим, як платити. Швидкий огляд на власні очі або професійна перевірка перед покупкою можуть стати вирішальними факторами, які визначать, чи ви поїдете на автомобілі своєї мрії, чи побачите, як тисячі доларів зникають у повітрі", — підсумували у статті.

