Проїдуть до 500 000 км: механік назвав 5 марок найдовговічніших авто (фото)

Кожен автомобіль колись досягає кінця свого шляху, проте деякі марки відзначаються тривалішим терміном служби. Механік розповів, які автівки можуть без критичних проблем сягнути пробігу до 500 000 км.

Про кращі авто для тривалої експлуатації розповідає BestLife з посиланням на механіка автосервісу Accurate Automotive у Колорадо в США. Ці 5 марок здатні здолати практично будь-які дистанції. Примітно, що всі вони — японські.

Toyota

У відео автосервісу Accurate Automotive з Колорадо в TikTok механік відповів, які марки автомобілів можуть проїхати понад 400 000 км без серйозних проблем за умови базового технічного обслуговування. Він одразу згадав Toyota.

Раніше фахівець автосервісу зазначав, що попри заміну компонентів у новіших моделях і загальногалузеві проблеми з такими елементами, як системи кондиціонування повітря, інженерія, цілісність і довговічність автомобілів Toyota лишаються незмінними.

"Я думаю, що найбільша річ, яка справді відрізняє Toyota від будь-якого іншого бренду, — це їхня гордість за свій продукт. Вони хочуть переконатися, що мають продукт, за яким можуть стояти та піклуватися", — пояснив механік.

Механік назвав Toyota один з найдовговічніших авто Фото: Toyota

Honda

Другим у списку найдовговічніших автомобілів спеціаліст згадує Honda, яка має репутацію надійності та доступного обслуговування. Механік пояснив, що це багато в чому пов'язано з тим, як ці автівки побудовані: для цього бренду "трохи більше доступні" запасні деталі та завдяки вдалому проєктуванню їх значно легше ремонтувати. За його словами, навіть найскладніший ремонт Honda займає менше часу, ніж ремонт автомобілів інших марок, але ламаються ці машини рідко.

"Це вже дійсно надійні автомобілі. Honda дуже рідко насправді ламається. Коли ж у вас трапляються важливі проблеми, відремонтувати їх все одно відносно недорого. Це вигідна ситуація для всіх!" — зазначив працівник автосервісу.

За словами механіка, автомобілі Honda рідко ламаються та легко ремонтуються Фото: Honda

Subaru

Надзвичайно надійним автомобілем, за словами механіка, вважається також Subaru. Він зізнався, що це його найулюбленіша японська машина, і він сам володів кількома автівками цієї марки.

"Я думаю, що це чудові довговічні та надійні автомобілі, й інтер'єр та екстер'єр цих автомобілів також дуже круті", — зазначив спеціаліст.

При цьому він попередив, що деяких моделей Subaru все ж слід уникати, зокрема Subaru Tribeca.

"Вона ніби одна з найгірших машин, які коли-небудь існували. У мене є безліч жахливих історій про Tribeca! Тож, якщо ви збираєтеся купувати Subaru, не беріть Tribeca: вона того не варта", — сказав механік.

Механік назвав Subaru своєю найулюбленішою японською маркою авто Фото: Subaru

Lexus

Навіть чималі гроші, віддані за автомобілі преміумкласу, не гарантують, що "залізний кінь" прослужить довго. Втім, за словами механіка Accurate Automotive, це не стосується моделей Lexus. Він зазначив, що ці авто мають чудову трансмісію, чудові двигуни, та при цьому їхній ремонт коштує недорого як для люксової моделі.

За його словами, це пов'язано зокрема з тим, що Lexus є американською гілкою японської компанії Toyota.

"Lexus — фантастичний автомобіль! Я довіряю Lexus на всі 100 відсотків", — сказав механік.

За словами механіка, Lexus є одним із найнадійніших авто преміумкласу Фото: Topcars UA

Acura

Так само підрозділом японської Honda є виробник Acura. Вважається, що цей бренд преміумкласу може долати понад 400 000 км лише з базовим технічним обслуговуванням. Це відділення концерну Honda, що спеціалізується на випуску автомобілів люкс-класу та спорткарів, пропонує у своїх моделях більше функцій.

"Я справді вважаю, що Acura, безумовно, виділяється самостійно як розкішний, надійний японський автомобіль", — сказав механік.

Він додав, що запчастини, необхідні для ремонту Acura, ідентичні запчастинам для Honda, що спрощує ремонт таких авто. В цьому спеціаліст бачить перевагу в придбанні Acura порівняно з Honda.

В ремонті Acura використовують запчастини для Honda Фото: Acura

