Автопроизводители массово отказываются от кожи в салоне машин — известна причина

В салонах современных авто все реже встречается натуральная кожа. Этот тренд набирает обороты и вскоре кожаный интерьер станет настоящим эксклюзивом.

Настоящая кожа становится раритетным материалом даже в авто премиум-класса. Об этом сообщает сайт Carscoops.

В частности, в Jeep Grand Cherokee и Infiniti QX60 2026 модельного года натуральная кожа уже не доступна даже за доплату в топовых версиях. Вместо этого используют качественные синтетические кожзаменители.

В салоне Jeep Grand Cherokee стали использовать только эко-кожу Фото: Jeep

Даже в Range Rover в базовом исполнении используют экокожу Ultrafabrics, а вот натуральная Nappa является опцией. Так же в Mercedes GLE за кожаную отделку необходимо доплатить 1620 долларов, а в BMW X5 — $1950. Предлагают и альтернативу: к примеру, в интерьере электрокаров Polestar можно встретить дорогую шерсть.

Конечно, в дорогих авто представительского класса кожа остается. Без нее и сейчас трудно представить салон Rolls-Royce, Aston Martin или Mercedes-Maybach.

Основная причина отказа от натуральной кожи — экология. Речь не только о защите прав животных — при обработке кожи часто используются токсичные вещества. К тому же, синтетические кожзаменители нередко получают путем вторичной переработки материалов.

