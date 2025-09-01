Автовиробники масово відмовляються від шкіри в салоні машин — відома причина

У салонах сучасних авто все рідше зустрічається натуральна шкіра. Цей тренд набирає обертів і невдовзі шкіряний інтер’єр стане справжнім ексклюзивом.

Справжня шкіра стає раритетним матеріалом навіть у авто преміумкласу. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Зокрема, в Jeep Grand Cherokee та Infiniti QX60 2026 модельного року натуральна шкіра вже не доступна навіть за доплату в топових версіях. Натомість використовують якісні синтетичні шкірозамінники.

У салоні Jeep Grand Cherokee стали використовувати лише екошкіру Фото: Jeep

Навіть у Range Rover в базовому виконанні використовують екошкіру Ultrafabrics, а от натуральна Nappa є опцією. Так само в Mercedes GLE за шкіряне оздоблення необхідно доплатити 1620 доларів, а в BMW X5 – $1950. Пропонують і альтернативу: приміром, в інтер’єрі електрокарів Polestar можна зустріти дорогу вовну.

Звісно, у дорогих авто представницького класу шкіра залишається. Без неї і зараз важко уявити салон Rolls-Royce, Aston Martin чи Mercedes-Maybach.

Основна причина відмови від натуральної шкіри – екологія. Мова не лише про захист прав тварин – при обробці шкіри часто використовуються токсичні речовини. До того ж, синтетичні шкірозамінники нерідко отримують шляхом вторинної переробки матеріалів.

