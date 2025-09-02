Audi Q7, Mini и Alfa Romeo: автоэксперты назвали худшие семейные автомобили из Европы (фото)

Семейный автомобиль должен сочетать в себе производительность, дизайн и надежность. Автолюбителям стоит быть внимательнее, чтобы не переплатить за дорогой бренд без нужной функциональности.

Автоэксперты в общении с GOBankingRates назвали четыре модели автомобилей, которые чаще других вызывают нарекания у владельцев.

Mini Countryman

Бренд Mini в составе концерна BMW пользуется хорошей репутацией, но для семейного автомобиля у Countryman слишком высокие расходы на обслуживание, объясняет автомеханик Алан Гельфанд.

Стоимость Mini Countryman стартует от 40 000 долларов

"Конечно, на нем довольно приятно ездить, у этой машины есть характер. С небольшим багажником и задними сиденьями Countryman является не самым практичным автомобилем для семьи", — отметил он.

Кроме того, размер автомобиля не всегда оправдан его цене, которая стартует от 40 000 долларов.

Alfa Romeo Stelvio

Итальянский кроссовер Alfa Romeo Stelvio обладает итальянским шармом. Но как и большинство автомобилей этого бренда, он слишком часто бывает на СТО, а его обслуживание часто обходится недешево.

Кроссовер Alfa Romeo обладает итальянским шармом Фото: Topcars UA

Alfa Romeo не удалось достичь надежности на уровне немецких, британских и шведских производителей. Гельфанд советует не выбирать данную модель и предпочесть более традиционные европейские производители.

"В случае со Stelvio багажник меньше, чем у других компактных внедорожников. Это делает авто менее практичным", — сказал он.

Audi Q7

Если автолюбитель готов потратить от 60 до 80 000 долларов на среднеразмерный внедорожник, существуют более выгодные альтернативы немецкому Audi Q7.

У Audi Q7 наблюдаются проблемы с электроникой Фото: carscoops.com

Главные проблемы Audi — дорогое обслуживание и надежность. Автоэксперт Мелани Муссон, отметила, что у Q7 много проблем с электроникой.

"Покупая роскошный внедорожник, вы должны рассчитывать на беспроблемную и комфортную езду в течение многих лет, но Q7 не оправдывает этих ожиданий", — уверена она.

Вместо этого эксперт советует рассмотреть BMW X5 как достойного конкурента.

Volkswagen Atlas

С одной стороны, Atlas просторнее большинства семейных авто. Однако его салон выглядит посредственно, а под капотом — ненадежные агрегаты.

Фото: Volkswagen

Муссон пояснила, что проблемы с надежностью в основном связаны с электроникой. Некоторые системы безопасности дают сбои, например, автоматическое экстренное торможение. Трансмиссия подвержена проблемам с переключением передач и отказам.

