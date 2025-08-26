Высокий спрос и слабые системы безопасности: какие автомобили чаще воруют в Украине

Частота краж автомобилей в Украине может зависеть от разных факторов: региона, времени года, эффективности систем безопасности. Владельцам некоторых марок и моделей стоит проявлять особую бдительность.

Related video

По данным портала Delo.ua, статистика показывает, что воры отдают предпочтение определенным моделям автомобилей, особенно уязвимым к угонам и популярным на черном рынке. Журналисты пользовались информацией Министерства внутренних дел Украины и страховых компаний за 2024 год.

Какие авто чаще угоняют?

Автомобильные воры чаще выбирают в жертвы модели со слабыми системами безопасности, на запчасти от которых есть высокий спрос на украинском рынке, или которые можно легко перепродать. В лидерах "рейтинга" оказались:

Toyota Camry 2007-2018 годов выпуска — эта модель самая привлекательная для воров из-за относительно слабых систем безопасности и стабильного спроса на запчасти (847 угонов за прошлый год);

Lexus RX 2009-2019 годов выпуска — их легко продать на черном рынке и быстро перепродать в соседние страны, а в модели 2012-2016 ненадежная система сигнализации (612 краж за 2024 год);

Toyota RAV4 2012-2020 годов выпуска (584 кражи);

BMW X5 2007-2018 годов (521 угон за прошлый год);

Mercedes-Benz E-класса 2009-2019 годов (498 угонов);

Audi Q7 2010-2018 годов (441 кража);

Toyota Land Cruiser любого года (389 угонов);

BMW 5 серии 2010-2019 годов (367 краж);

Lexus GX 2010-2020 годов (334 угона);

Mercedes-Benz GLE/ML 2011-2019 годов (312 краж).

Toyota Camry "лидирует" по количеству угонов в Украине Фото: Вадим Добровольский

Где чаще воруют авто?

Частота автомобильных краж зависит от уровня экономического развития региона, его плотности населения и близости к границе. Чаще всего угоняют авто в таких областях Украины:

Киев и Киевская область — 2 847 случаев (34% от общего количества за год);

Одесская — 1 234 угонов, здесь играют роль морские порты;

Харьковская — 987 краж, риск повышает транзитное расположение;

Львовская — 856 краж, для воров удобна близость к границе с Европейским Союзом;

Днепропетровская — 734 преступления;

подконтрольная Украине часть Донецкой области — 512 краж;

Запорожская — 445 краж;

Полтавская — 389 краж.

Lexus RX воруют из-за ликвидности на черном рынке и возможности быстро продать за границу Фото: Lexus

Когда чаще угоняют автомобили?

Частота автомобильных краж зависит также от сезона, дня недели и времени суток. Пик угонов приходится на осень, особенно октябрь и ноябрь — в это время происходит до 28% от годового количества. На втором месте зимний период (26% угонов), далее весенний (24% краж), и реже всего воруют авто летом (22% от общего количества преступлений).

Чаще всего авто воруют в пятницу и субботу, когда владельцы оставляют их на ночных парковках возле развлекательных заведений. Воры предпочитают ночное время: особенно опасным является период с 2:00 до 4:00, когда патрули полиции наименее активны.

Как защитить авто от угона?

По данным статистики угонов также можно определить, какие системы безопасности эффективнее защищают от воров. В частности, самыми эффективными оказались GPS/GSM-трекеры со скрытой установкой. Чуть хуже защищают иммобилайзеры нового поколения и механические блокираторы (Mul-T-Lock). Наименее эффективной защитой оказались штатная сигнализация автомобиля и тонировка стекол.

Лучше всего защищает авто от угона комбинация нескольких систем защиты. Машины, на которые установлены GPS-трекер, скрытый иммобилайзер и механический блокиратор, ворам удается украсть на 84% по сравнению с машинами со штатной защитой.

Напомним, 19 августа СМИ писали, что автомобили Toyota Hilux начали угонять в 5 раз чаще, поскольку эти пикапы ценные и легко разбираются на запчасти, которые можно отправить за границу.

В апреле медиа рассказывали о мужчине, который обнаружил, что купил собственный угнанный автомобиль.