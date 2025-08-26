Високий попит і слабкі системи безпеки: які автомобілі частіше крадуть в Україні

Частота крадіжок автомобілів в Україні може залежати від різних факторів: регіону, пори року, ефективності систем безпеки. Власникам деяких марок і моделей варто проявляти особливу пильність.

За даними порталу Delo.ua, статистика демонструє, що злодії надають перевагу певним моделям автомобілів, особливо вразливим до викрадень і популярним на чорному ринку. Журналісти послуговувалися інформацією Міністерства внутрішніх справ України та страхових компаній за 2024 рік.

Які авто частіше викрадають?

Автомобільні крадії частіше обирають в жертви моделі зі слабкими системами безпеки, на запчастини від яких є високий попит на українському ринку, або які можна легко перепродати. В лідерах "рейтингу" опинилися:

Toyota Camry 2007-2018 років випуску — ця модель найпривабливіша для злодіїв через відносно слабкі системи безпеки та стабільний попит на запчастини (847 викрадень за минулий рік);

Lexus RX 2009-2019 років випуску — їх легко продати на чорному ринку та швидко перепродати до сусідніх країн, а в моделі 2012-2016 ненадійна система сигналізації (612 крадіжок за 2024 рік);

Toyota RAV4 2012-2020 років випуску (584 крадіжки);

BMW X5 2007-2018 років (521 викрадення за минулий рік);

Mercedes-Benz E-класу 2009-2019 років (498 викрадень);

Audi Q7 2010-2018 років (441 крадіжка);

Toyota Land Cruiser будь-якого року (389 викрадень);

BMW 5 серії 2010-2019 років (367 крадіжок);

Lexus GX 2010-2020 років (334 викрадення);

Mercedes-Benz GLE/ML 2011-2019 років (312 крадіжок).

Де частіше крадуть авто?

Частота автомобільних крадіжок залежить від рівня економічного розвитку регіону, його щільності населення та близькості до кордону. Найчастіше викрадають авто у таких областях України:

Київ і Київська область — 2 847 випадків (34% від загальної кількості за рік);

Одеська — 1 234 викрадень, тут грають роль морські порти;

Харківська — 987 крадіжок, ризик підвищує транзитне розташування;

Львівська — 856 крадіжок, для злодіїв зручною є близькість до кордону з Європейським Союзом;

Дніпропетровська — 734 злочини;

підконтрольна Україні частина Донецької області — 512 викрадень;

Запорізька — 445 крадіжок;

Полтавська — 389 викрадень.

Коли частіше викрадають автомобілі?

Частота автомобільних крадіжок залежить також від сезону, дня тижня та часу доби. Пік викрадень припадає на осінь, особливо жовтень і листопад — у цей час стається до 28% від річної кількості. На другому місці зимовий період (26% викрадень), далі весняний (24% крадіжок), і найрідше крадуть авто влітку (22% від загальної кількості злочинів).

Найчастіше авто крадуть у п'ятницю та суботу, коли власники лишають їх на нічних паркуваннях біля розважальних закладів. Злодії надають перевагу нічному часу: особливо небезпечним є період з 2:00 до 4:00, коли патрулі поліції найменш активні.

Як захистити авто від викрадення?

За даними статистики викрадень також можна визначити, які системи безпеки ефективніше захищають від злодіїв. Зокрема найефективнішими виявилися GPS/GSM-трекери з прихованим встановленням. Трохи гірше захищають іммобілайзери нового покоління та механічні блокіратори (Mul-T-Lock). Найменш ефективним захистом виявилися штатна сигналізація автомобіля та тонування скла.

Найкраще захищає авто від викрадення комбінація кількох систем захисту. Автівки, на які встановлено GPS-трекер, прихований іммобілайзер і механічний блокатор, злодіям вдається вкрасти на 84% порівняно з машинами зі штатним захистом.

