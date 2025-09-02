Audi Q7, Mini та Alfa Romeo: автоексперти назвали найгірші сімейні автомобілі з Європи (фото)

Сімейний автомобіль повинен поєднувати в собі продуктивність, дизайн і надійність. Автолюбителям варто бути уважнішими, щоб не переплатити за дорогий бренд без потрібної функціональності.

Related video

Автоексперти у спілкуванні з GOBankingRates назвали чотири моделі автомобілів, які частіше за інших викликають нарікання у власників.

Mini Countryman

Бренд Mini у складі концерну BMW має гарну репутацію, але для сімейного автомобіля у Countryman занадто високі витрати на обслуговування, пояснює автомеханік Алан Гельфанд.

Вартість Mini Countryman стартує від 40 000 доларів

"Звісно, на ньому доволі приємно їздити, у цієї машини є характер. З невеликим багажником і задніми сидіннями Countryman є не найпрактичнішим автомобілем для сім'ї", — зазначив він.

Крім того, розмір автомобіля не завжди виправданий його ціною, яка стартує від 40 000 доларів.

Alfa Romeo Stelvio

Італійський кросовер Alfa Romeo Stelvio має італійський шарм. Але як і більшість автомобілів цього бренду, він занадто часто буває на СТО, а його обслуговування часто обходиться недешево.

Кросовер Alfa Romeo має італійський шарм Фото: Topcars UA

Alfa Romeo не вдалося досягти надійності на рівні німецьких, британських і шведських виробників. Гельфанд радить не обирати цю модель і віддати перевагу більш традиційним європейським виробникам.

"У випадку зі Stelvio багажник менший, ніж у інших компактних позашляховиків. Це робить авто менш практичним", — сказав він.

Audi Q7

Якщо автолюбитель готовий витратити від 60 до 80 000 доларів на середньорозмірний позашляховик, існують більш вигідні альтернативи німецькому Audi Q7.

У Audi Q7 спостерігаються проблеми з електронікою Фото: carscoops.com

Головні проблеми Audi — дороге обслуговування і надійність. Автоексперт Мелані Муссон, зазначила, що у Q7 багато проблем з електронікою.

"Купуючи розкішний позашляховик, ви маєте розраховувати на безпроблемну і комфортну їзду протягом багатьох років, але Q7 не виправдовує цих очікувань", — впевнена вона.

Натомість експерт радить розглянути BMW X5 як гідного конкурента.

Volkswagen Atlas

З одного боку, Atlas просторіший за більшість сімейних авто. Однак його салон виглядає посередньо, а під капотом — ненадійні агрегати.

Фото: Volkswagen

Муссон пояснила, що проблеми з надійністю в основному пов'язані з електронікою. Деякі системи безпеки дають збої, наприклад, автоматичне екстрене гальмування. Трансмісія схильна до проблем з перемиканням передач і відмов.

Нагадаємо, у Києві з'явився новий Audi S6 Avant e-tron, його ціна перевищує 3,5 мільйона гривень.

Фокус також описував машини, які найчастіше викрадають в Україні. Злодії віддають перевагу моделям, вразливим до викрадень і популярним на чорному ринку.