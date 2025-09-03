Прослужат "до пенсии": названы семь гибридных авто, которые стоит купить в 2025 году (фото)
Современные гибридные автомобили экономят топливо, но таят в себе непредвиденные расходы. Автоэксперты представили топ-гибридов, которые не подведут владельцев.
Автоэксперт Крис Пайл рассказал изданию GOBankingRates, что нужно знать о гибридах и об их слабых местах.
"Если вы планируете купить новую машину и пользоваться ею пару лет, берите то, что вам нравится. А также рассчитывайте деньги на обслуживание", — советует он.
Пайл выбрал в 2025 году ряд надежных по его оценкам автомобилей с гибридным двигателем. Он рекомендует Kia Sportage, Hyundai Sonata, Honda Accord, Toyota Corolla, Camry или Prius, Kia Niro и Hyundai Elantra.
Некоторые из представленных новых автомобилей при покупке обойдутся владельцам менее чем в 30 000 долларов. Также они показывают наилучший расход топлива.
Но есть и проблема: Пайл советует каждые две недели откладывать 50 долларов на случай, если аккумулятор выйдет из строя.
Замена аккумулятора может обойтись владельцу в сумму от 4 000 до 10 000 долларов. Перед покупкой гибрида Пайл рекомендует изучить модели, которые быстро обесцениваются.
"Вы не хотите покупать автомобиль, который теряет 20% стоимости в первый же день", — предупредил он.
Преимущества владения гибридом, по его словам, уменьшаются со временем. С каждым днем использования аккумулятор слабеет, пока не разрядится и больше не сможет компенсировать расход топлива.
Напомним, на автосалоне ИАА в Мюнхене через неделю представят новый гибрид BYD Seal 06. На рынке машину будут продавать по цене от 38 490 евро.
В Японии недавно представили новую Toyota Aqua 2026, этот недорогой гибридный хэтчбек потребляет 2,8 л топлива на 100 км.