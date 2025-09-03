Прослужать "до пенсії": названо сім гібридних авто, які варто купити у 2025 році (фото)

Сучасні гібридні автомобілі економлять пальне, але приховують у собі непередбачувані витрати. Автоексперти представили топ-гібридів, які не підведуть власників.

Автоексперт Кріс Пайл розповів виданню GOBankingRates, що потрібно знати про гібриди та про їхні слабкі місця.

"Якщо ви плануєте купити нову машину і користуватися нею пару років, беріть те, що вам подобається. А також розраховуйте гроші на обслуговування", — радить він.

Пайл вибрав у 2025 році низку надійних за його оцінками автомобілів з гібридним двигуном. Він рекомендує Kia Sportage, Hyundai Sonata, Honda Accord, Toyota Corolla, Camry або Prius, Kia Niro і Hyundai Elantra.

Kia Sportage і Hyundai Sonata опинилися в топ-рейтингу гібридів Фото: Kia Фото: Hyundai

Деякі з представлених нових автомобілів при купівлі обійдуться власникам менш ніж у 30 000 доларів. Також вони показують найкращу витрату палива.

Але є й проблема: Пайл радить кожні два тижні відкладати 50 доларів на випадок, якщо акумулятор вийде з ладу.

Заміна акумулятора може обійтися власнику в суму від 4 000 до 10 000 доларів. Перед купівлею гібрида Пайл рекомендує вивчити моделі, які швидко знецінюються.

"Ви не хочете купувати автомобіль, який втрачає 20% вартості в перший же день", — попередив він.

Переваги володіння гібридом, за його словами, зменшуються з часом. З кожним днем використання акумулятор слабшає, аж поки не розрядиться і більше не зможе компенсувати витрати пального.

Нагадаємо, на автосалоні ІАА в Мюнхені через тиждень представлять новий гібрид BYD Seal 06. На ринку машину продаватимуть за ціною від 38 490 євро.

В Японії нещодавно представили нову Toyota Aqua 2026, цей недорогий гібридний хетчбек споживає 2,8 л пального на 100 км.