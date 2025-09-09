Запас хода — 600 км: на европейский рынок выйдет аналог Tesla Model 3 за $16 800 (фото)

Бюджетный электромобиль Xpeng Mona M03 появится в Европе. Семейная модель имеет запас хода до 600 км.

Новый Xpeng Mona M03 выйдет на европейский рынок в 2026 году. Об этом заявил СЕО китайской корпорации Хэ Сяопэн во время презентации модели на автошоу IAA в Мюнхене, сообщает сайт CarNewsChina.

Xpeng Mona M03 — 4,78-метровый лифтбек D-класса Фото: Xpeng

Mona M03 сейчас является самой популярной моделью Xpeng — на нее приходится 40% всех продаж бренда. В 2025 году реализовано уже 117,4 тыс. этих электрокаров.

Электромобиль Xpeng Mona M03 представили в 2024 году. Семейный лифтбек D-класса длиной 4,78 м является дешевым аналогом Tesla Model 3. Цена Xpeng Mona M03 стартует с $16 800, хотя на европейском рынке электрокар будет дороже из-за пошлин на авто из Китая.

Запас хода электромобиля достигает 600 км Фото: Xpeng

Лифтбек Xpeng Mona M03 отличается обтекаемым дизайном и имеет большой 621-литровый багажник. В его салоне нет щитка приборов и установлен 15,6-дюймовый центральный экран, также комплектация включает панорамную крышу и камеры кругового обзора.

В салоне нет приборной панели Фото: Xpeng

Новый Xpeng Mona M03 будет продаваться в Европе в топовом исполнении с 218-сильным мотором на передней оси и батареей на 62,2 кВт∙ч. Запас хода составляет 600 км.

