Запас ходу — 600 км: на європейський ринок вийде аналог Tesla Model 3 за $16 800 (фото)
Бюджетний електромобіль Xpeng Mona M03 з'явиться в Європі. Сімейна модель має запас ходу до 600 км.
Новий Xpeng Mona M03 вийде на європейський ринок у 2026 році. Про це заявив СЕО китайської корпорації Хе Сяопен під час презентації моделі на автошоу IAA в Мюнхені, повідомляє сайт CarNewsChina.
Mona M03 наразі є найпопулярнішою моделлю Xpeng — на неї припадає 40% усіх продажів бренду. У 2025 році реалізовано вже 117,4 тис. цих електрокарів.Важливо
Електромобіль Xpeng Mona M03 представили в 2024 році. Сімейний ліфтбек D-класу завдовжки 4,78 м є дешевим аналогом Tesla Model 3. Ціна Xpeng Mona M03 стартує з $16 800, хоча на європейському ринку електрокар буде дорожчим через мита на авто з Китаю.
Ліфтбек Xpeng Mona M03 вирізняється обтічним дизайном та має великий 621-літровий багажник. У його салоні немає щитка приладів і встановлено 15,6-дюймовий центральний екран, також комплектація включає панорамний дах і камери кругового огляду.
Новий Xpeng Mona M03 продаватимуть у Європі в топовому виконанні з 218-сильним мотором на передній вісі та батареєю на 62,2 кВт∙год. Запас ходу становить 600 км.
Між іншим, на ринок виходить і потужний конкурент Porsche Taycan від Volvo без заднього скла.
Також Фокус писав, що в продаж надходить нова Mazda CX-5 третього покоління.