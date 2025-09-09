Запас ходу — 600 км: на європейський ринок вийде аналог Tesla Model 3 за $16 800 (фото)

Бюджетний електромобіль Xpeng Mona M03 з'явиться в Європі. Сімейна модель має запас ходу до 600 км.

Новий Xpeng Mona M03 вийде на європейський ринок у 2026 році. Про це заявив СЕО китайської корпорації Хе Сяопен під час презентації моделі на автошоу IAA в Мюнхені, повідомляє сайт CarNewsChina.

Xpeng Mona M03 — 4,78-метровий ліфтбек D-класу Фото: Xpeng

Mona M03 наразі є найпопулярнішою моделлю Xpeng — на неї припадає 40% усіх продажів бренду. У 2025 році реалізовано вже 117,4 тис. цих електрокарів.

Електромобіль Xpeng Mona M03 представили в 2024 році. Сімейний ліфтбек D-класу завдовжки 4,78 м є дешевим аналогом Tesla Model 3. Ціна Xpeng Mona M03 стартує з $16 800, хоча на європейському ринку електрокар буде дорожчим через мита на авто з Китаю.

Запас ходу електромобіля сягає 600 км Фото: Xpeng

Ліфтбек Xpeng Mona M03 вирізняється обтічним дизайном та має великий 621-літровий багажник. У його салоні немає щитка приладів і встановлено 15,6-дюймовий центральний екран, також комплектація включає панорамний дах і камери кругового огляду.

У салоні немає панелі приладів Фото: Xpeng

Новий Xpeng Mona M03 продаватимуть у Європі в топовому виконанні з 218-сильним мотором на передній вісі та батареєю на 62,2 кВт∙год. Запас ходу становить 600 км.

