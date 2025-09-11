От Toyota до Chevrolet: какие подержанные авто превзойдут новые по долговечности

В современных экономических условиях выбор автомобиля, который способен преодолеть более 200 тысяч миль, становится важной частью финансового планирования. И все же существуют подержанные модели, превосходящие новые автомобили по надежности и долговечности.

По информации GOBankingRates, еще в 1970-х годах средний срок службы авто составлял 5,7 лет и ограничивался пробегом около 100 тысяч миль. Сегодня средний возраст легковых автомобилей в США достиг 12,5 лет, а многие модели способны прослужить от 200 до 300 тысяч миль, если придерживаться регулярного технического обслуживания.

Согласно данным Consumer Reports, почти любой автомобиль может превысить отметку в 200 тысяч миль, если тратить достаточно средств на обслуживание. Однако лучшей стратегией является выбор модели, которая доказала свою безопасность, получила высокие баллы во время испытаний, имеет хорошие показатели надежности и должным образом обслуживается.

Несмотря на это, только 1% автомобилей, выпускаемых ежегодно, превышает 200 тысяч миль пробега. Большинство машин выходит из строя раньше из-за несоблюдения графиков технического обслуживания, хотя некоторые подержанные модели спроектированы для значительно более длительного использования.

Недавно Consumer Reports опубликовал перечень из 12 самых надежных новых автомобилей, минивэнов, пикапов и внедорожников, которые скорее всего преодолеют более 200 тысяч миль. Кроме Ford F-150, все участники рейтинга принадлежат к брендам Toyota или Honda.

Для анализа подержанных авто GOBankingRates использовал данные iSeeCars, которое исследовало более двух миллионов автомобилей возрастом не менее 10 лет из последних 20 модельных лет.

В итоге был составлен рейтинг из десяти подержанных моделей, которые могут прослужить дольше среднего нового автомобиля:

Toyota Sequoia — потенциальный срок службы 296 509 миль. Возглавляет рейтинг iSeeCars и имеет все шансы превысить 300 тысяч миль.

Toyota Land Cruiser — 280 236 миль. Известен долговечностью, даже при покупке подержанной модели с пробегом 100-200 тысяч миль.

Chevrolet Suburban — более 265 000 миль. Один из самых долговечных внедорожников, более надежный, чем Ford Expedition, Dodge Durango и Jeep Wagoneer.

Toyota Tundra — 256 022 мили. Пикап с заслуженной репутацией надежности, способный преодолеть более 250 тысяч миль.

GMC Yukon XL — 252 360 миль. Занимает пятое место в рейтинге iSeeCars. По словам MotorBiscuit, владельцы сообщали о проблемах с электроникой и кузовом, однако редко — с двигателем или трансмиссией.

Toyota Prius — 250 601 миля. Экономичный и надежный гибрид, который CR признал лучшим среди компактных авто по надежности, цене и удовлетворенности клиентов.

Chevrolet Tahoe — 250 338 миль. RepairPal оценивает его невысоко, однако модель способна преодолеть большие расстояния и превзойти конкурентов.

Honda Ridgeline — 248 669 миль. По данным HotCars, при осторожном вождении и регулярном уходе может прослужить до 300 тысяч миль.

Toyota Avalon — 245 710 миль. По информации MotorBiscuit, даже после снятия с производства в 2022 году остается среди автомобилей с наибольшим пробегом.

Toyota Highlander Hybrid — 244 994 мили. Известен своей надежностью, а по RepairPal может прослужить более 300 тысяч миль при средних годовых затратах на ремонт около 489 долларов.

