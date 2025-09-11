Від Toyota до Chevrolet: які вживані авто перевершать нові за довговічністю

У сучасних економічних умовах вибір автомобіля, який здатний подолати понад 320 тисяч кілометрів, стає важливою частиною фінансового планування. Та все ж існують вживані моделі, що перевершують нові автомобілі за надійністю і довговічністю.

За інформацією GOBankingRates, ще у 1970-х роках середній строк служби авто становив 5,7 років і обмежувався пробігом близько 160 тисяч кілометрів. Сьогодні середній вік легкових автомобілів у США досяг 12,5 років, а багато моделей здатні прослужити від 320 до 480 тисяч кілометрів, якщо дотримуватися регулярного технічного обслуговування

Згідно з даними Consumer Reports, майже будь-який автомобіль може перевищити позначку у 320 тисяч кілометрів, якщо витрачати достатньо коштів на обслуговування. Проте найкращою стратегією є вибір моделі, яка довела свою безпеку, отримала високі бали під час випробувань, має гарні показники надійності та належно обслуговується.

Попри це, лише 1% автомобілів, що випускаються щорічно, перевищує 320 тисяч кілометрів пробігу. Більшість машин виходить з ладу раніше через недотримання графіків технічного обслуговування, хоча деякі вживані моделі спроєктовані для значно тривалішого використання.

Нещодавно Consumer Reports опублікував перелік із 12 найнадійніших нових автомобілів, мінівенів, пікапів та позашляховиків, які найімовірніше подолають понад 320 тисяч кілометрів. Окрім Ford F-150, усі учасники рейтингу належать до брендів Toyota або Honda.

Для аналізу вживаних авто GOBankingRates використав дані iSeeCars, яке дослідило понад два мільйони автомобілів віком щонайменше 10 років із останніх 20 модельних років.

У підсумку було складено рейтинг із десяти уживаних моделей, які можуть прослужити довше за середній новий автомобіль:

Toyota Sequoia — потенційний строк служби 477 000 км. Очолює рейтинг iSeeCars і має всі шанси перевищити 482 000 км.

Toyota Land Cruiser — 451 000 км. Відомий довговічністю, навіть при покупці вживаної моделі з пробігом 160–321 000 км.

Chevrolet Suburban — понад 426 000 км. Один із найдовговічніших позашляховиків, більш надійний, ніж Ford Expedition, Dodge Durango та Jeep Wagoneer.

Toyota Tundra — 412 000 км. Пікап із заслуженою репутацією надійності, здатний подолати понад 402 000 км.

GMC Yukon XL — 406 000 км. Посідає п’яте місце в рейтингу iSeeCars. За словами MotorBiscuit, власники повідомляли про проблеми з електронікою та кузовом, проте рідко — з двигуном чи трансмісією.

Toyota Prius — 403 000 км. Економічний та надійний гібрид, який CR визнав найкращим серед компактних авто за надійністю, ціною та задоволеністю клієнтів.

Chevrolet Tahoe — 402 000 км. RepairPal оцінює його невисоко, проте модель здатна подолати великі відстані й перевершити конкурентів.

Honda Ridgeline — 400 000 км. За даними HotCars, при обережному водінні та регулярному догляді може прослужити до 482 000 км.

Toyota Avalon — 395 000 км. За інформацією MotorBiscuit, навіть після зняття з виробництва у 2022 році залишається серед автомобілів із найбільшим пробігом.

Toyota Highlander Hybrid — 394 000 км. Відомий своєю надійністю, а за RepairPal може прослужити понад 482 000 км при середніх річних витратах на ремонт близько 489 доларів.

