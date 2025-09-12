С автографом Жюля Верна: в Украине появится необычный французский кроссовер (фото)

Линейку DS 7 в Украине пополнит оригинальная версия JULES VERNE. Премиальный кроссовер посвятили знаменитому писателю-фантасту.

Кроссовер DS 7 станет первым представителем эксклюзивной лимитированной коллекции JULES VERNE на нашем рынке. Об этом сообщается на официальном сайте DS в Украине.

Кроссовер предлагается с 1,5-литровым турбодизелем Фото: DS Automobiles

Новая линейка является своеобразным трибьютом творчеству Жюля Верна. В частности, кроссовер DS 7 JULES VERNE посвятили его роману "Пять недель на воздушном шаре".

Авто окрасили в особый синий цвет, а 19-дюймовые диски дополнили золотистыми колпачками. Салон DS 7 отделан синей алькантарой, а на передней панели и в дверях появились вставки жемчужного цвета с изображением воздушного шара. Подголовники кресел и пороги украсили автографами Жюля Верна.

На передней панели появились вставки жемчужного цвета Фото: DS Automobiles

К тому же, комплектация расширена и включает панорамную крышу, камеры кругового обзора, двойные боковые окна и систему удержания в полосе движения. Цена DS 7 JULES VERNE стартует с 1 771 600 гривен.

Подголовники кресел украсили автографами Жюля Верна Фото: DS Automobiles

Новый DS 7 JULES VERNE оснащен 1,5-литровым турбодизелем на 130 л.с. и 8-ступенчатым автоматом, а средний расход топлива составляет 5,6 л на 100 км.

