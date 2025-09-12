Із автографом Жуля Верна: в Україні з'явиться незвичний французький кросовер (фото)
Лінійку DS 7 в Україні поповнить оригінальна версія JULES VERNE. Преміальний кросовер присвятили знаменитому письменнику-фантасту.
Кросовер DS 7 стане першим представником ексклюзивної лімітованої колекції JULES VERNE на нашому ринку. Про це повідомляється на офіційному сайті DS в Україні.
Нова лінійка є своєрідним триб’ютом творчості Жуля Верна. Зокрема, кросовер DS 7 JULES VERNE присвятили його роману "П’ять тижнів на повітряній кулі".Важливо
Авто пофарбували в особливий синій колір, а 19-дюймові диски доповнили золотистими ковпачками. Салон DS 7 оздоблено синьою алькантарою, а на передній панелі та в дверях з’явилися вставки перлинного кольору із зображенням повітряної кулі. Підголівники крісел та пороги прикрасили автографами Жуля Верна.
До того ж, комплектація розширена та включає панорамний дах, камери кругового огляду, подвійні бокові вікна та систему утримання в смузі руху. Ціна DS 7 JULES VERNE стартує з 1 771 600 гривень.
Новий DS 7 JULES VERNE оснащений 1,5-літровим турбодизелем на 130 к. с. та 8-ступінчастим автоматом, а середня витрата пального становить 5,6 л на 100 км.
Раніше Фокус розповідав про нестандартний фургон Citroen у спортивному стилі.
Також ми писали про новий електромобіль Ford Puma в Україні.