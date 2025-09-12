Із автографом Жуля Верна: в Україні з'явиться незвичний французький кросовер (фото)

Лінійку DS 7 в Україні поповнить оригінальна версія JULES VERNE. Преміальний кросовер присвятили знаменитому письменнику-фантасту.

Related video

Кросовер DS 7 стане першим представником ексклюзивної лімітованої колекції JULES VERNE на нашому ринку. Про це повідомляється на офіційному сайті DS в Україні.

Кросовер пропонують із 1,5-літровим турбодизелем Фото: DS Automobiles

Нова лінійка є своєрідним триб’ютом творчості Жуля Верна. Зокрема, кросовер DS 7 JULES VERNE присвятили його роману "П’ять тижнів на повітряній кулі".

Важливо

На український ринок вийде новий Kia Sportage 2025 — подробиці та ціни (фото)

Авто пофарбували в особливий синій колір, а 19-дюймові диски доповнили золотистими ковпачками. Салон DS 7 оздоблено синьою алькантарою, а на передній панелі та в дверях з’явилися вставки перлинного кольору із зображенням повітряної кулі. Підголівники крісел та пороги прикрасили автографами Жуля Верна.

На передній панелі з'явилися вставки перлинного кольору Фото: DS Automobiles

До того ж, комплектація розширена та включає панорамний дах, камери кругового огляду, подвійні бокові вікна та систему утримання в смузі руху. Ціна DS 7 JULES VERNE стартує з 1 771 600 гривень.

Підголовники крісел прикрасили автографами Жуля Верна Фото: DS Automobiles

Новий DS 7 JULES VERNE оснащений 1,5-літровим турбодизелем на 130 к. с. та 8-ступінчастим автоматом, а середня витрата пального становить 5,6 л на 100 км.

Раніше Фокус розповідав про нестандартний фургон Citroen у спортивному стилі.

Також ми писали про новий електромобіль Ford Puma в Україні.