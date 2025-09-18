Дизайн ручек Tesla не позволил спасти людей после ДТП (фото)

Инцидент произошел в Германии. По данным полиции, автомобиль Tesla съехал с дороги, врезался в дерево и загорелся. Но водителя и двух маленьких детей не смогли спасти, так как двери заблокировались.

"43-летний мужчина и двое детей (обоим по девять лет) сгорели заживо, оказавшись запертыми в автомобиле Tesla в результате трагического происшествия в Западной Германии", — сообщил Бернд Пентроп, пресс-секретарь полиции округа Унна, пишет Daily Mail.

Tesla загорелась, но водителя и детей не смогли спасти Фото: Bild

По данным немецких СМИ, один из свидетелей пытался спасти людей, но не смог открыть дверь.

Сообщается, что выдвижные дверные ручки на некоторых моделях Tesla перестают работать в момент отключения электроэнергии.

По данным Немецкой автомобильной ассоциации, ручное открытие автомобилей возможно только изнутри, что затрудняет спасательные работы экстренных служб.

Специализированная группа полицейского управления земли Северный Рейн — Вестфалия проведет полный анализ инцидента, чтобы установить причины трагедии.

"Наша цель — полностью восстановить ход событий и четко установить причину", — заявили в районном управлении полиции.

Конструкция дверных ручек Tesla привлекли внимание общественности в последние несколько дней, поскольку агентство Bloomberg сообщило о нескольких несчастных случаях, в которых пассажиры оказались заблокированы внутри электромобиля после аварии, а экстренные службы не смогли их освободить.

Макс Уолш, пожарный из Вирджинии, находившийся не при исполнении служебных обязанностей, вспомнил случай, когда ему пришлось разбить окно, чтобы спасти водителя из горящей Tesla Model Y.

К тому времени, как Уолш и другие спасатели смогли добраться до жены водителя, она получила серьезное повреждение легких из-за дыма и сильные ожоги лица.

Уолш заявил, что если бы ему удалось открыть дверь, он бы смог вытащить "их обоих еще до того, как приехали пожарные". После публикации отчета Национальная администрация безопасности дорожного движения США начала расследование в связи с сообщениями, что электронные дверные ручки могут выйти из строя.

Главный дизайнер Tesla Франц фон Хольцхаузен сообщил, что компания планирует перепроектировать дверные ручки после сообщений о многочисленных инцидентах.

