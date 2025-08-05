Расизм от Tesla: журналистка раскритиковала новый ресторан Илона Маска (фото)

Журналистка сходила в новую закусочную Илона Маска, доступную только для автомобилистов Tesla. И шутливо описала свой опыт, отметив, что чувствовала себя "белой вороной", когда приехала на авто другой марки.

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"Мне потребовалось три попытки, чтобы попасть в новый ресторан быстрого питания миллиардера в Голливуде. То, что произошло дальше, было просто уморительно", — написала журналистка Селия Уолден, которая посетила ретро-футуристический ресторан Илона Маска в Западном Голливуде. Свой опыт она описала в материале для The Telegraph.

Открытие Tesla Diner

Селия рассказала, что охранник у нового ресторана Tesla Diner Илона Маска – нового элитного фастфуда в Лос-Анджелесе для автовладельцев – посмотрел на нее так, будто она "оскорбила его мать". И все потому что она заехала на парковку на Audi.

"Оказывается, на территории разрешено парковаться только Tesla. Дотянувшись до рации, он рявкает: "Audi едет к выезду. Следите за Audi". И меня фактически выпроваживают с территории", — шутит Селия.

Парковка, откуда изгоняют автомобили других марок Фото: MotorTrend

Кого-то это могло бы отпугнуть, но не журналистку, которая поставила целью прорваться в Tesla Diner, который стал настоящей сенсацией Лос-Анджелеса.

"Сын моего друга простоял в очереди три с половиной часа, чтобы съесть хот-дог за 13 долларов из контейнера в форме Cybertruck", — говорит она, отметив, что ее инструктор по пилатесу одолжила Tesla у соседки, чтобы в полной мере насладиться "автомобильным опытом".

В ресторане Илона Маска можно посмотреть фильм на одном из двух 66-футовых светодиодных экранов, заправляя свою Tesla в футуристических кабинках и уплетая сэндвич с сыром на гриле за 9 долларов.

Меню Tesla Diner Фото: MotorTrend

А еще есть протесты на улице, которые не раз попадали в заголовки газет. Сообщается, что демонстранты выкрикивали лозунги: "Эй-эй, хо-хо, Илон Маск должен уйти" и "Совет директоров Tesla, вам не стыдно, вы поддерживаете фашистский переворот".

Селия напоминает о владельцах Tesla, которые щеголяют наклейками на бамперах с надписью "Я купил свою Tesla до того, как Илон сошел с ума", проезжая мимо.

Она пыталась попасть в ресторан дважды, но очереди растянулись до сотни человек, так что она просто подъехала в закусочную Илона Маска в 5:30 утра и подождала, пока она откроется на час позже.

"Я был третьим человеком, вошедшим в круглое здание площадью 9300 кв. футов, выполненное в стиле Starship Enterprise, и после звонка будильника в 5 утра мне отчаянно требовался и кофе, и сумасшедшие футуристические штучки, чтобы оправдать ранний подъем", — пошутила Селия.

Первый заказ было легко получить у официантов и это были люди, а не роботы Tesla. Тако на завтрак был вкусным, но нескольких блюд в онлайн-меню не было в наличии. Оказалось, что только наверху, на крыше "небесной площадки" новейший робот Оптимус будет раздавать попкорн кинозрителям.

Робот Оптимус от Tesla раздавал попкорн только один раз

Но крыша была закрыта. И вообще, он начинает работать только в 11 утра, что озадачило журналистку, которая читала в автомобильном журнале Motortrend, где сетуют на то, что "у робота Оптимуса… был выходной, когда мы к нему приезжали".

Еще один обозреватель отметил, что Optimus перестал работать, потому что Wi-Fi-соединение с удаленным оператором было потеряно или качество связи ухудшилось из-за высокой нагрузки в закусочной.

"Я думала, весь смысл роботов в том, что они не устают, как люди", — пошутила журналистка.

Робот Оптимус только украшает интерьер Фото: MotorTrend

На следующее утро другой обозреватель подводит итог новому предприятию Маска, которое он планирует расширить на "крупные города по всему миру", одной фразой: "Общая атмосфера представляла собой полный хаос".

Что известно о новом ресторане Илона Маска Tesla Diner

В другой рецензии отметили, что ресторан расположен на бульваре Санта-Моника, главной улице в районе Голливуд в Лос-Анджелесе. Он вмещает более 250 посетителей на первом этаже и крыше трехэтажного здания. С двух сторон здание окружено 30 станциями V4 Supercharger, а с двух других — городскими улицами. На углу ресторан соединен с другой станцией Supercharger, расположенной на соседнем участке, где также есть 50 зарядных станций. Парковки без зарядки нет, но журналистов на других электромобилях, не Tesla, развернули на входе.

Концептуально Tesla Diner довольно интересен. Команда дизайнеров во главе с главным дизайнером Tesla Францем фон Хольцхаузеном вложила много сил в тему футуризма 1950-х годов и реализовала ее превосходно. Бургер обойдется в 14 долларов, а напиток – в 4 доллара, что довольно дорого. И наличные в ресторане не принимаются.

Интерьер ресторана Илона Маска Фото: MotorTrend

Гораздо большую проблему представляет нехватка туалетов. В Diner их всего пять, что кажется достаточным, но каждый из них рассчитан на одного человека и предназначен для мужчин и женщин. Пять туалетов на более чем 250 посетителей — верный путь к длинным очередям.

Напомним, после скандала между президентом США Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском, Трамп заявил, что не будет уничтожать компании Илона Маска, лишая его федеральных субсидий, и что он хочет, чтобы бизнес основателя Tesla и SpaceX процветал.

Последним публичным выпадом Маска против Трампа стала критика программы F-47, недавно представленной президентом США. По мнению миллиардера, реализация этой инициативы отвлекает ресурсы от более перспективного направления — разработки автономных беспилотных систем.