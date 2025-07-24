"Хочу, чтобы Илон процветал": Трамп передумал наказывать Маска
Несмотря на недавние громкие разборки техномагната Илона Маска и президента США Дональда Трампа, глава Белого дома резко сменил гнев на милость и больше не заикается о депортации опального миллиардера.
Более того, Трамп заявил, что не будет уничтожать компании Илона Маска, лишая его федеральных субсидий, и что он хочет, чтобы бизнес основателя Tesla и SpaceX процветал, пишет Reuters со ссылкой на публикацию президента США в Truth Social.
"Все говорят, что я уничтожу компании Илона, лишив его части, если не всех, крупных субсидий, которые он получает от правительства США. Это не так! Я хочу, чтобы Илон и все предприятия в нашей стране ПРОЦВЕТАЛИ", – гласит пост.
Илон Маск в своем Х пока хранит молчание по этому поводу и никак не комментирует слова Трампа.
История конфликта Трампа и Маска
5 июня 2025 года Илон Маск публично раскритиковал налоговый законопроект Трампа, согласно которому налоговые льготы президента 2017 года продолжаются, а также который имеет целью сокращение федеральных расходов на $1,5 миллиарда. Сокращение произойдет в частности через отмену налоговых льгот законодательства о сокращении инфляции.
"Извините, но я больше не могу терпеть. Этот массивный, возмутительный, полный коррупционного расточительства законопроект Конгресса — отвратительная мерзость", — отметил он.
Когда Трамп выразил свое недовольство таким ходом, Илон пошел еще дальше и заявил, что именно он помог 47-му президенту выиграть выборы.
В тот же день Илон Маск заявил, что американский лидер фигурирует в делах Джеффри Эпштейна.
"Пора обнародовать настоящую сенсацию: Дональд Трамп фигурирует в делах Эпштейна. Вот настоящая причина, почему они не были обнародованы", — выдал он, а также поддержал идею импичмента.
Перед тем, как уйти из команды Дональда Трампа, Маск подрался с министром финансов США Скоттом Бессентом.
В этой ситуации отец Илона, Эррол Маск поддержал президента США.
Спустя меньше недели техномагнат написал покаянный пост, отметив, что сожалеет о своей ссоре с Трампом, однако через месяц заявил о создании третьей партии в США, на что президент отреагировал очень скептически.
В свою очередь Белый дом поручил Министерству обороны и NASA собрать информацию о многомиллиардных контрактах SpaceX, чтобы подготовить возможные ответные меры против бизнесмена и его компаний.
Последним публичным выпадом Маска против Трампа стала критика программы F-47, недавно представленной президентом США. По мнению миллиардера, реализация этой инициативы отвлекает ресурсы от более перспективного направления — разработки автономных беспилотных систем.
Ранее Фокус писал, куда бы поехал Маск, если бы его выгнали из США.