Все зашло "слишком далеко": Маск сожалеет о своих постах о Трампе

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что сожалеет о своих недавних высказываниях о президенте США Дональде Трампе, которые привели к их ссоре.

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Об этом он написал в своей соцсети X.

"Я жалею о некоторых своих постах о президенте Дональде Трампе на прошлой неделе. Они зашли слишком далеко", — говорится в заметке Маска.

Маск сожалеет о своих предыдущих сообщениях о Трампе

Ссора Трампа с Маском: что известно

Экс-глава DOGE резко раскритиковал законопроект Трампа, который касается внутренней политики — "этот массивный, возмутительный, полный коррупционного расточительства законопроект Конгресса — отвратительная мерзость". По его мнению, законопроект обременит Америку "непосильным долгом".

В ответ Трамп открыто выразил недовольство Илоном Маском из-за его критики, сказав что в свое время неоднократно поддерживал Маска, однако сейчас испытывает сильное разочарование в нем. "Вдруг у него возникла проблема, и он только развил ее, когда узнал, что мы собираемся сократить льготы для электромобилей", — заявил президент США.

В ответ миллиардер заявил, что без его поддержки Трамп не смог бы выиграть выборы и критику со стороны президента он расценил как проявление неблагодарности.

Вечером 5 июня Илон Маск заявил, что президент США фигурирует в делах Джеффри Эпштейна. Речь о многолетнем скандале вокруг Джеффри Эпштейна — финансиста, которого обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Еще в 2005 году родители 14-летней девушки обратились в полицию во Флориде, заявив, что Эпштейн совершал развратные действия с их дочерью.

После этого он согласился с тем, что президенту США Дональду Трампу нужно объявить импичмент со сменой его на вице-президента Джей Ди Венса.

6 июня появилась информация, что помощники президента США планируют организовать телефонный звонок миллиардеру, надеясь на возможность примирения.

Позже в СМИ появилась информация, что Маск "готов уничтожить" Республиканскую партию, поддержав демократов.

Трамп отреагировал на это и сказал, что Илон Маск столкнется с "очень серьезными последствиями", если будет финансировать представителей Демократической партии США.

Интересно, что отец Илона Маска публично осудил сына за ссору с Дональдом Трампом, сказав, что его сын "ошибся" из-за стресса.