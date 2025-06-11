Все зайшло "занадто далеко": Маск шкодує про свої дописи про Трампа

Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що шкодує про свої нещодавні висловлювання про президента США Дональда Трампа, що призвели до їхньої сварки.

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Про це він написав у своїй соцмережі X.

"Я шкодую про деякі свої пости про президента Дональда Трампа минулого тижня. Вони зайшли занадто далеко", — йдеться у дописі Маска.

Маск шкодує про свої попередні дописи про Трампа

Сварка Трампа з Маском: що відомо

Ексочільник DOGE різко розкритикував законопроєкт Трампа, який стосується внутрішньої політики — "цей масивний, обурливий, сповнений корупційного марнотратства законопроєкт Конгресу — огидна мерзота". На його думку, законопроєкт обтяжить Америку "непосильним боргом".

У відповідь Трамп відкрито висловив невдоволення Ілоном Маском через його критику, сказавши що свого часу неодноразово підтримував Маска, проте нині відчуває сильне розчарування у ньому. "Раптом у нього виникла проблема, і він лише розвинув її, коли дізнався, що ми збираємось скоротити пільги для електромобілів", — заявив президент США.

У відповідь мільярдер заявив, що без його підтримки Трамп не зміг би виграти вибори і критику з боку президента він розцінив як прояв невдячності.

Увечері 5 червня Ілон Маск заявив, що президент США фігурує у справах Джеффрі Епштейна. Мова про багаторічний скандал навколо Джеффрі Епштейна — фінансиста, якого звинувачували у сексуальній експлуатації неповнолітніх. Ще у 2005 році батьки 14-річної дівчини звернулись до поліції у Флориді, заявивши, що Епштейн чинив розпусні дії з їхньою донькою.

Після цього він погодився з тим, що президенту США Дональду Трампу потрібно оголосити імпічмент із зміною його на віцепрезидента Джей Ді Венса.

6 червня з'явилась інформація, що помічники президента США планують організувати телефонний дзвінок мільярдеру, сподіваючись на можливість примирення.

Пізніше у ЗМІ з'явилась інформація, що Маск "готовий знищити" Республіканську партію, підтримавши демократів.

Трамп відреагував на це і сказав, що Ілон Маск зіштовхнеться з "дуже серйозними наслідками", якщо буде фінансувати представників Демократичної партії США.

Цікаво, що батько Ілона Маска публічно засудив сина за сварку з Дональдом Трампом, сказавши, що його син "помилився" через стрес.