Все зайшло "занадто далеко": Маск шкодує про свої дописи про Трампа
Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що шкодує про свої нещодавні висловлювання про президента США Дональда Трампа, що призвели до їхньої сварки.
Про це він написав у своїй соцмережі X.
"Я шкодую про деякі свої пости про президента Дональда Трампа минулого тижня. Вони зайшли занадто далеко", — йдеться у дописі Маска.
Сварка Трампа з Маском: що відомо
Ексочільник DOGE різко розкритикував законопроєкт Трампа, який стосується внутрішньої політики — "цей масивний, обурливий, сповнений корупційного марнотратства законопроєкт Конгресу — огидна мерзота". На його думку, законопроєкт обтяжить Америку "непосильним боргом".
У відповідь Трамп відкрито висловив невдоволення Ілоном Маском через його критику, сказавши що свого часу неодноразово підтримував Маска, проте нині відчуває сильне розчарування у ньому. "Раптом у нього виникла проблема, і він лише розвинув її, коли дізнався, що ми збираємось скоротити пільги для електромобілів", — заявив президент США.
У відповідь мільярдер заявив, що без його підтримки Трамп не зміг би виграти вибори і критику з боку президента він розцінив як прояв невдячності.
Увечері 5 червня Ілон Маск заявив, що президент США фігурує у справах Джеффрі Епштейна. Мова про багаторічний скандал навколо Джеффрі Епштейна — фінансиста, якого звинувачували у сексуальній експлуатації неповнолітніх. Ще у 2005 році батьки 14-річної дівчини звернулись до поліції у Флориді, заявивши, що Епштейн чинив розпусні дії з їхньою донькою.
Після цього він погодився з тим, що президенту США Дональду Трампу потрібно оголосити імпічмент із зміною його на віцепрезидента Джей Ді Венса.
6 червня з'явилась інформація, що помічники президента США планують організувати телефонний дзвінок мільярдеру, сподіваючись на можливість примирення.
Пізніше у ЗМІ з'явилась інформація, що Маск "готовий знищити" Республіканську партію, підтримавши демократів.
Трамп відреагував на це і сказав, що Ілон Маск зіштовхнеться з "дуже серйозними наслідками", якщо буде фінансувати представників Демократичної партії США.
Цікаво, що батько Ілона Маска публічно засудив сина за сварку з Дональдом Трампом, сказавши, що його син "помилився" через стрес.