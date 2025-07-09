Триллионы в воздух: Илон Маск назвал истребитель Трампа F-47 "бесполезным"

Илон Маск вновь подверг критике концепцию пилотируемых истребителей, на этот раз выступив против программы F-47, недавно представленной президентом США Дональдом Трампом. По мнению миллиардера, реализация этой инициативы отвлекает ресурсы от более перспективного направления — разработки автономных беспилотных систем.

Related video

"Тратить более триллиона долларов на бесполезный новый пилотируемый истребитель вместо программы по созданию дронов серьезно подрывает нашу национальную безопасность", — написал Маск платформе на X.

Программа F-47 была анонсирована как ключевой элемент в обеспечении превосходства США в воздухе. Президент Трамп подчеркнул, что новая машина даст американским пилотам решающее преимущество в условиях конфликта в спорных зонах воздушного пространства.

Маск, в свою очередь, последовательно выступает за развитие беспилотных платформ, утверждая, что именно они определяют будущее войны в воздухе. Он неоднократно заявлял, что эпоха пилотируемых самолетов завершается, а ИИ-системы и дроны способны выполнять большинство задач эффективнее и безопаснее.

Изображение истребителя F-47 Фото: darpa

Борьба БПЛА и пилотируемых платформ

Западные обозреватели считают, что развитие технологий ИИ, увеличение возможностей автономных платформ и сокращение потерь личного состава делают беспилотные системы все более привлекательными для военного планирования. Сторонники дронов подчеркивают, что они дешевле, гибче в использовании и позволяют избегать жертв среди летчиков.

Однако защитники пилотируемых истребителей указывают на уникальную способность человека принимать нестандартные решения в условиях неопределенности, а также сохранять контроль в ситуациях радиоэлектронной борьбы или сбоя сенсоров.

В Конгрессе США также нет единого мнения. Одни законодатели настаивают на экономии и постепенном переходе к беспилотным платформам, другие предупреждают о рисках "слишком раннего отказа" от пилотов, что якобы может ослабить оборонный потенциал страны в ближайшие годы.

Напомним, президент США Дональд Трамп 21 марта объявил о разработке истребителя шестого поколения F-47, который должен значительно усилить возможности американских ВВС и стать важным элементом сдерживания Китая. Машина стала результатом многолетних исследований и испытаний в рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD).

Западные эксперты отмечают, что по сравнению с предыдущими истребителями F-47 будет обладать гораздо большей дальностью полета как на сверхзвуковой, так и на дозвуковой скорости.