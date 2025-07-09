Трильйони в повітря: Ілон Маск назвав винищувач Трампа F-47 "нікчемним"

Ілон Маск знову розкритикував концепцію пілотованих винищувачів, цього разу виступивши проти програми F-47, нещодавно представленої президентом США Дональдом Трампом. На думку мільярдера, реалізація цієї ініціативи відволікає ресурси від більш перспективного напряму — розробки автономних безпілотних систем.

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"Витрачати понад трильйон доларів на непотрібний новий пілотований винищувач замість програми зі створення дронів серйозно підриває нашу національну безпеку", — написав Маск платформі на X.

Програма F-47 була анонсована як ключовий елемент у забезпеченні переваги США в повітрі. Президент Трамп підкреслив, що нова машина дасть американським пілотам вирішальну перевагу в умовах конфлікту в спірних зонах повітряного простору.

Маск, зі свого боку, послідовно виступає за розвиток безпілотних платформ, стверджуючи, що саме вони визначають майбутнє війни в повітрі. Він неодноразово заявляв, що епоха пілотованих літаків завершується, а ШІ-системи і дрони здатні виконувати більшість завдань ефективніше і безпечніше.

Зображення винищувача F-47 Фото: darpa

Боротьба БПЛА і пілотованих платформ

Західні оглядачі вважають, що розвиток технологій ШІ, збільшення можливостей автономних платформ і скорочення втрат особового складу роблять безпілотні системи дедалі привабливішими для військового планування. Прихильники дронів підкреслюють, що вони дешевші, гнучкіші у використанні та дають змогу уникати жертв серед льотчиків.

Однак захисники пілотованих винищувачів вказують на унікальну здатність людини ухвалювати нестандартні рішення в умовах невизначеності, а також зберігати контроль у ситуаціях радіоелектронної боротьби або збою сенсорів.

У Конгресі США також немає єдиної думки. Одні законодавці наполягають на економії та поступовому переході до безпілотних платформ, інші попереджають про ризики "надто ранньої відмови" від пілотів, що нібито може послабити оборонний потенціал країни в найближчі роки.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 21 березня оголосив про розробку винищувача шостого покоління F-47, який має значно посилити можливості американських ВПС і стати важливим елементом стримування Китаю. Машина стала результатом багаторічних досліджень і випробувань у межах програми Next Generation Air Dominance (NGAD).

Західні експерти зазначають, що порівняно з попередніми винищувачами F-47 матиме набагато більшу дальність польоту як на надзвуковій, так і на дозвуковій швидкості.