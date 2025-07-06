"Дело доходит до банкротства": Маск выполнил угрозу Трампу, объявив о создании новой партии в США

Миллиардер и владелец компаний Tesla и SpaceX, который недавно поссорился с президентом США Дональдом Трампом, объявил о создании новой политической партии в Америке. Перед этим он раскритиковал существующую политическую систему страны.

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Новая политическая партия Илона Маска получила название America Party ("Американская партия"). Об этом американский миллиардер рассказал на своей странице в сети X 5 июля.

"С перевесом два к одному вы хотите новой политической партии — и вы ее получите!", — написал Илон Маск.

Так он ответил на результаты голосования, которое накануне провел в соцсети X. В нем миллиардер спрашивал пользователей, должен ли он с командой создать America Party.

"День Независимости — идеальное время, чтобы спросить, хотите ли вы независимости от двухпартийной (некоторые скажут — однопартийной) системы!", — написал Маск.

Скриншот голосования Илона Маска

По итогам такого голосования, большинство пользователей проголосовало "за" создание партии: таких американцев в сети нашлось более 65%. Чуть более 34% проголосовали "против" создания America Party.

После завершения голосования на следующий день Маск принял решение: новой политической партии в США — быть. Этой новостью он поделился с пользователями X.

Скриншот | сообщение Маска о создании партии

"Когда дело доходит до банкротства нашей страны из-за расточительства и взяточничества, мы живем в однопартийной системе, а не в демократии", — раскритиковал Маск имеющуюся политическую силу США.

Также он добавил, что его партия создается для того, чтобы "вернуть Америке свободу".

Почему Маск захотел создать новую партию в США?

О том, что Илон Маск хочет создать собственную политическую партию в США, стало известно 1 июля. Тогда миллиардер затронул эту тему в контексте новости о "великом и прекрасном" законопроекте Дональда Трампа о сокращении налогов и расходов.

Так, Илон Маск раскритиковал закон, а также пригрозил, что на следующий день после его подписания он создаст отдельную политическую силу. Стоит отметить, что Трамп подписал закон о расходах накануне, как сообщили в Reuters.

Напомним, 1 июля на Fox News передали слова Трампа, который заявил, что рассмотрит депортацию Маска из США.

Также 3 июля в Daily Mail узнавали, куда может поехать Илон Маск, если его таки депортирует Трамп.