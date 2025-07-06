"Справа доходить до банкрутства": Маск виконав погрозу Трампу, оголосивши про створення нової партії у США

Мільярдер і власник компаній Tesla і SpaceX, який нещодавно посварився з президентом США Дональдом Трампом, оголосив про створення нової політичної партії в Америці. Перед цим він розкритикував наявну політичну систему країни.

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Нова політична партія Ілона Маска отримала назву America Party ("Американська партія"). Про це американський мільярдер розповів на своїй сторінці у мережі X 5 липня.

"З перевагою два до одного ви хочете нової політичної партії — і ви її отримаєте!", — написав Ілон Маск.

Так він відповів на результати голосування, яке напередодні провів у соцмережі X. У ньому мільярдер запитував користувачів, чи повинен він із командою створити America Party.

"День Незалежності — ідеальний час, щоб запитати, чи хочете ви незалежності від двопартійної (дехто скаже — однопартійної) системи!", — написав Маск.

Скриншот | голосування Ілона Маска

За підсумками такого голосування, більшість користувачів проголосувала "за" створення партії: таких американців у мережі знайшлося понад 65%. Трохи більше 34% проголосували "проти" створення America Party.

Після завершення голосування наступного дня Маск прийняв рішення: новій політичній партії у США — бути. Цією новиною він поділився із користувачами X.

Скриншот | допис Маска про створення партії

"Коли справа доходить до банкрутства нашої країни через марнотратство та хабарництво, ми живемо в однопартійній системі, а не в демократії", — розкритикував Маск наявну політичну силу США.

Також він додав, що його партія створюється для того, аби "повернути Америці свободу".

Чому Маск захотів створити нову партію у США?

Про те, що Ілон Маск хоче створити власну політичну партію у США, стало відомо 1 липня. Тоді мільярдер торкнувся цієї теми у контексті новини про "великий і прекрасний" законопроєкт Дональда Трампа про скорочення податків і витрат.

Так, Ілон Маск розкритикував закон, а також пригрозив, що наступного дня після його підписання він створить окрему політичну силу. Варто зазначити, що Трамп підписав закон про витрати напередодні, як повідомили у Reuters.

Нагадаємо, 1 липня на Fox News передали слова Трампа, який заявив, що розгляне депортацію Маска зі США.

Також 3 липня у Daily Mail дізнавалися, куди може поїхати Ілон Маск, якщо його таки депортує Трамп.