"Хочу, щоб Ілон процвітав": Трамп передумав карати Маска

Незважаючи на нещодавні гучні розбірки техномагната Ілона Маска і президента США Дональда Трампа, глава Білого дому різко змінив гнів на милість і більше не заїкається про депортацію опального мільярдера.

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Ба більше, Трамп заявив, що не знищуватиме компанії Ілона Маска, позбавляючи його федеральних субсидій, і що він хоче, щоб бізнес засновника Tesla і SpaceX процвітав, пише Reuters із посиланням на публікацію президента США в Truth Social.

"Усі кажуть, що я знищу компанії Ілона, позбавивши його частини, якщо не всіх, великих субсидій, які він отримує від уряду США. Це не так! Я хочу, щоб Ілон і всі підприємства в нашій країні процвітали", — йдеться в пості.

Ілон Маск у своєму Х поки що зберігає мовчання з цього приводу і ніяк не коментує слів Трампа.

Історія конфлікту Трампа і Маска

5 червня 2025 року Ілон Маск публічно розкритикував податковий законопроєкт Трампа, згідно з яким податкові пільги президента 2017 року продовжуються, а також який має на меті скорочення федеральних видатків на $1,5 мільярда. Скорочення відбудеться зокрема через скасування податкових пільг законодавства про скорочення інфляції.

"Вибачте, але я більше не можу терпіти. Цей масивний, обурливий, повний корупційного марнотратства законопроєкт Конгресу — огидна гидота", — зазначив він.

Коли Трамп висловив своє невдоволення таким ходом, Ілон пішов ще далі і заявив, що саме він допоміг 47-му президенту виграти вибори.

Того ж дня Ілон Маск заявив, що американський лідер фігурує у справах Джеффрі Епштейна.

"Час оприлюднити справжню сенсацію: Дональд Трамп фігурує у справах Епштейна. Ось справжня причина, чому вони не були оприлюднені", — видав він, а також підтримав ідею імпічменту.

Перед тим, як піти з команди Дональда Трампа, Маск побився з міністром фінансів США Скоттом Бессентом.

У цій ситуації батько Ілона, Еррол Маск підтримав президента США.

Менше ніж за тиждень техномагнат написав покаянний пост, зазначивши, що шкодує про свою сварку з Трампом, проте за місяць заявив про створення третьої партії у США, на що президент відреагував дуже скептично.

Зі свого боку Білий дім доручив Міністерству оборони і NASA зібрати інформацію про багатомільярдні контракти SpaceX, щоб підготувати можливі заходи у відповідь проти бізнесмена і його компаній.

Останнім публічним випадом Маска проти Трампа стала критика програми F-47, нещодавно представленої президентом США. На думку мільярдера, реалізація цієї ініціативи відволікає ресурси від більш перспективного напряму — розробки автономних безпілотних систем.

Раніше Фокус писав, куди б поїхав Маск, якби його вигнали зі США.