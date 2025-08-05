Расизм від Tesla: журналістка розкритикувала новий ресторан Ілона Маска (фото)

Журналістка сходила в нову закусочну Ілона Маска, доступну тільки для автомобілістів Tesla. І жартівливо описала свій досвід, зазначивши, що почувалася "білою вороною", коли приїхала на авто іншої марки.

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"Мені знадобилося три спроби, щоб потрапити в новий ресторан швидкого харчування мільярдера в Голлівуді. Те, що сталося далі, було просто смішно", — написала журналістка Селія Волден, яка відвідала ретро-футуристичний ресторан Ілона Маска в Західному Голлівуді. Свій досвід вона описала в матеріалі для The Telegraph.

Відкриття Tesla Diner

Селія розповіла, що охоронець біля нового ресторану Tesla Diner Ілона Маска — нового елітного фастфуду в Лос-Анджелесі для автовласників — подивився на неї так, ніби вона "образила його матір". І все тому що вона заїхала на парковку на Audi.

"Виявляється, на території дозволено паркуватися тільки Tesla. Дотягнувшись до рації, він рявкає: "Audi їде до виїзду. Слідкуйте за Audi". І мене фактично випроваджують із території", — жартує Селія.

Парковка, звідки виганяють автомобілі інших марок Фото: MotorTrend

Когось це могло б відлякати, але не журналістку, яка поставила за мету прорватися до Tesla Diner, що став справжньою сенсацією Лос-Анджелеса.

"Син мого друга простояв у черзі три з половиною години, щоб з'їсти хот-дог за 13 доларів з контейнера у формі Cybertruck", — каже вона, зазначивши, що її інструктор з пілатесу позичила Tesla у сусідки, щоб повною мірою насолодитися "автомобільним досвідом".

У ресторані Ілона Маска можна подивитися фільм на одному з двох 66-футових світлодіодних екранів, заправляючи свою Tesla у футуристичних кабінках і наминаючи сендвіч із сиром на грилі за 9 доларів.

Меню Tesla Diner Фото: MotorTrend

А ще є протести на вулиці, які не раз потрапляли в заголовки газет. Повідомляється, що демонстранти вигукували гасла: "Ей-ей, хо-хо, Ілон Маск має піти" і "Рада директорів Tesla, вам не соромно, ви підтримуєте фашистський переворот".

Селія нагадує про власників Tesla, які хизуються наклейками на бамперах із написом "Я купив свою Tesla до того, як Ілон збожеволів", проїжджаючи повз.

Вона намагалася потрапити в ресторан двічі, але черги розтягнулися до сотні людей, тож вона просто під'їхала в закусочну Ілона Маска о 5:30 ранку і почекала, поки вона відкриється на годину пізніше.

"Я був третьою людиною, яка увійшла в круглу будівлю площею 9300 кв. футів, виконану в стилі Starship Enterprise, і після дзвінка будильника о 5 ранку мені відчайдушно була потрібна і кава, і божевільні футуристичні штучки, щоб виправдати ранній підйом", — пожартувала Селія.

Перше замовлення було легко отримати в офіціантів і це були люди, а не роботи Tesla. Тако на сніданок був смачним, але кількох страв в онлайн-меню не було в наявності. Виявилося, що тільки нагорі, на даху "небесного майданчика" новітній робот Оптимус роздаватиме попкорн кіноглядачам.

Робот Оптимус від Tesla роздавав попкорн тільки один раз

Але дах був закритий. І взагалі, він починає працювати тільки об 11-й ранку, що спантеличило журналістку, яка читала в автомобільному журналі Motortrend, де нарікають на те, що "робот Оптимус... мав вихідний, коли ми до нього приїжджали".

Ще один оглядач зазначив, що Optimus перестав працювати, тому що Wi-Fi-з'єднання з віддаленим оператором було втрачено або якість зв'язку погіршилася через високе навантаження в закусочній.

"Я думала, весь сенс роботів у тому, що вони не втомлюються, як люди", — пожартувала журналістка.

Робот Оптимус тільки прикрашає інтер'єр Фото: MotorTrend

Наступного ранку інший оглядач підбиває підсумок новому підприємству Маска, яке він планує розширити на "великі міста в усьому світі", однією фразою: "Загальна атмосфера являла собою повний хаос".

Що відомо про новий ресторан Ілона Маска Tesla Diner

В іншій рецензії зазначили, що ресторан розташований на бульварі Санта-Моніка, головній вулиці в районі Голлівуд у Лос-Анджелесі. Він вміщує понад 250 відвідувачів на першому поверсі та даху триповерхової будівлі. З двох боків будівля оточена 30 станціями V4 Supercharger, а з двох інших — міськими вулицями. На розі ресторан з'єднаний з іншою станцією Supercharger, розташованою на сусідній ділянці, де також є 50 зарядних станцій. Парковки без зарядки немає, але журналістів на інших електромобілях, не Tesla, розвернули на вході.

Концептуально Tesla Diner досить цікавий. Команда дизайнерів на чолі з головним дизайнером Tesla Францем фон Хольцхаузеном вклала багато сил у тему футуризму 1950-х років і реалізувала її чудово. Бургер обійдеться в 14 доларів, а напій — у 4 долари, що досить дорого. І готівку в ресторані не приймають.

Інтер'єр ресторану Ілона Маска Фото: MotorTrend

Набагато більшу проблему становить нестача туалетів. У Diner їх усього п'ять, що здається достатнім, але кожен із них розрахований на одну людину і призначений для чоловіків і жінок. П'ять туалетів на більш ніж 250 відвідувачів — вірний шлях до довгих черг.

Нагадаємо, після скандалу між президентом США Дональдом Трампом і мільярдером Ілоном Маском, Трамп заявив, що не знищуватиме компанії Ілона Маска, позбавляючи його федеральних субсидій, і що він хоче, щоб бізнес засновника Tesla і SpaceX процвітав.

Останнім публічним випадом Маска проти Трампа стала критика програми F-47, нещодавно представленої президентом США. На думку мільярдера, реалізація цієї ініціативи відволікає ресурси від більш перспективного напряму — розробки автономних безпілотних систем.