Дизайн ручок Tesla не дав змоги врятувати людей після ДТП (фото)

Інцидент стався в Німеччині. За даними поліції, автомобіль Tesla з'їхав з дороги, врізався в дерево і загорівся. Але водія і двох маленьких дітей не змогли врятувати, оскільки двері заблокувалися.

"43-річний чоловік і двоє дітей (обом по дев'ять років) згоріли живцем, опинившись замкненими в автомобілі Tesla внаслідок трагічної події в Західній Німеччині", — повідомив Бернд Пентроп, прес-секретар поліції округу Унна, пише Daily Mail.

Tesla загорілася, але водія і дітей не змогли врятувати Фото: Bild

За даними німецьких ЗМІ, один зі свідків намагався врятувати людей, але не зміг відчинити двері.

Повідомляється, що висувні дверні ручки на деяких моделях Tesla перестають працювати в момент відключення електроенергії.

За даними Німецької автомобільної асоціації, ручне відкриття автомобілів можливе тільки зсередини, що ускладнює рятувальні роботи екстрених служб.

Спеціалізована група поліцейського управління землі Північний Рейн — Вестфалія проведе повний аналіз інциденту, щоб встановити причини трагедії.

"Наша мета — повністю відновити перебіг подій і чітко встановити причину", — заявили в районному управлінні поліції.

Конструкція дверних ручок Tesla привернула увагу громадськості останніми кількома днями, оскільки агентство Bloomberg повідомило про кілька нещасних випадків, коли пасажири опинилися заблокованими всередині електромобіля після аварії, а екстрені служби не змогли їх звільнити.

Макс Волш, пожежник із Вірджинії, який перебував не під час виконання службових обов'язків, згадав випадок, коли йому довелося розбити вікно, щоб врятувати водія з Tesla Model Y, яка горіла.

На той час, як Волш та інші рятувальники змогли дістатися до дружини водія, вона зазнала серйозного ушкодження легенів через дим і сильних опіків обличчя.

Волш заявив, що якби йому вдалося відкрити двері, він би зміг витягнути "їх обох ще до того, як приїхали пожежники". Після публікації звіту Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США почала розслідування у зв'язку з повідомленнями, що електронні дверні ручки можуть вийти з ладу.

Головний дизайнер Tesla Франц фон Хольцхаузен повідомив, що компанія планує перепроектувати дверні ручки після повідомлень про численні інциденти.

