Транспорт оживает: секреты имен и тайны эмоциональной связи с авто

Британские водители массово называют свои автомобили именами, причем буква "Б" стала самой популярной для этих целей. Такие данные получили в результате опроса 2000 автомобилистов в Великобритании.

Related video

Как сообщает Daily Mirror, исследование провела стриминговая платформа U в честь Дня "Назови свой автомобиль". Выяснилось, что половина водителей дают имена своим транспортным средствам.

"Мне нравится Национальный день "Назови свой автомобиль", он показывает, насколько важны для нас автомобили", — сказал ведущий автомобильного шоу "Bangers & Cash" Дерек Мэтьюсон.

Четверть респондентов объяснили, что дают имена автомобилям из-за эмоциональной связи с ними. 30% считают, что их транспортное средство имеет собственную индивидуальность, а 24% воспринимают автомобиль как члена семьи.

Топ-10 самых популярных имен возглавили "Малыш", "Зверь" и "Белла". В первую десятку также вошли "Бетси", "Дейзи", "Бетти", "Берти", "Синий", "Бандит" и "Джек".

"Я удивлен некоторыми названиями в списке. Многие из них начинаются на букву "Б", — отметил Мэтьюсон.

Исследование выявило интересные закономерности в поведении водителей. 51% тех, кто называет свои автомобили, считают, что это делает их более осторожными на дороге.

61% респондентов отметили, что имя делает процесс управления автомобилем более приятным. 79% испытывают печаль, расставаясь с названным автомобилем.

"Эмоциональная привязанность, которую люди испытывают к своим именованным автомобилям, является реальной — и часто удивительно сильной", — заявил представитель платформы U.

Треть водителей дает имя автомобилю сразу после покупки, еще треть — через несколько дней. 17% держат это название в тайне от окружающих.

44% респондентов признались, что сталкивались с насмешками из-за выбранного имени для автомобиля. 51% считают эту традицию типично британской привычкой.

Напомним, Фокус писал об истории девочки, которая подарила свое имя легендарной марке Мерседес.

Фокус также писал, водители каких автомобилей получают больше всего штрафных баллов.