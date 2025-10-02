Транспорт оживає: секрети імен і таємниці емоційного зв'язку з авто

Британські водії масово називають свої автомобілі іменами, причому літера "Б" стала найпопулярнішою для цих цілей. Такі дані отримали в результаті опитування 2000 автомобілістів у Великій Британії.

Як повідомляє Daily Mirror, дослідження провела стрімінгова платформа U на честь Дня "Назви свій автомобіль". З'ясувалося, що половина водіїв дають імена своїм транспортним засобам.

"Мені подобається Національний день "Назви свій автомобіль", він показує, наскільки важливі для нас автомобілі", — сказав ведучий автомобільного шоу "Bangers & Cash" Дерек Метьюсон.

Чверть респондентів пояснили, що дають імена автомобілям через емоційний зв'язок з ними. 30% вважають, що їхній транспортний засіб має власну індивідуальність, а 24% сприймають автомобіль як члена родини.

Топ-10 найпопулярніших імен очолили "Малюк", "Звір" і "Белла". До першої десятки також увійшли "Бетсі", "Дейзі", "Бетті", "Берті", "Синій", "Бандит" і "Джек".

"Я здивований деякими назвами у списку. Багато з них починаються на літеру "Б", — зазначив Метьюсон.

Дослідження виявило цікаві закономірності у поведінці водіїв. 51% тих, хто називає свої автомобілі, вважають, що це робить їх обережнішими на дорозі.

61% респондентів зазначили, що ім'я робить процес керування автомобілем приємнішим. 79% відчувають сум, розлучаючись з названим автомобілем.

"Емоційна прив'язаність, яку люди відчувають до своїх іменованих автомобілів, є реальною — і часто напрочуд сильною", — заявив представник платформи U.

Третина водіїв дає ім'я автомобілю відразу після покупки, ще третина — через кілька днів. 17% тримають цю назву в таємниці від оточення.

44% респондентів зізналися, що стикалися з насмішками через обране ім'я для автомобіля. 51% вважають цю традицію типово британською звичкою.

Нагадаємо, Фокус писав про історію дівчинки, яка подарувала своє ім'я легендарній марці Мерседес.

