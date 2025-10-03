Водители могут самостоятельно чистить эту деталь: эксперт раскрыл секрет, о котором молчат механики (видео)

Британский автомобильный эксперт Скотти Килмер рассказал о секретном отсеке в машинах, о котором мало кто знает. Он показал, как самостоятельно найти и почистить скрытый воздушный фильтр, который влияет на работу кондиционирования и отопления.

Как пишет Daily Express, механик Скотти Килмер объяснил, что большинство современных бензиновых и дизельных автомобилей имеют скрытый салонный воздушный фильтр. Он расположен за бардачком и легко вынимается за несколько секунд. По словам эксперта, регулярная очистка или замена фильтра позволяет избежать лишних затрат в мастерских и поддерживать бесперебойную работу системы вентиляции.

Специалист показал, как добраться до фильтра: достаточно нажать на бардачок, открыть крышку и вынуть элемент.

Для очистки он советует встряхнуть фильтр от пыли или вымыть его, а в случае сильного загрязнения — заменить. При этом Килмер рекомендует покупать новые фильтры онлайн, где они стоят дешевле, чем в магазинах автозапчастей.

Эксперт также отметил, что для людей, чувствительных к запахам, существуют фильтры с активированным углем, которые лучше очищают воздух.

Реакция зрителей YouTube

Совет Скотти вызвал значительный отклик среди зрителей его YouTube-канала. Многие водители поблагодарили эксперта за простую инструкцию, которая помогла им избежать трат в сервисных центрах.

Пользователь @mikearakelian6368 написал: "Этот парень самый лучший! Мне нравятся все советы... всегда хорошо, когда есть кто-то, кого можно спросить, не выставляя счет сначала!"

Еще один зритель, @garyoverholt1958, добавил: "Только что сменил свой. Скотти прав, в интернете они намного дешевле".

Другой пользователь отметил: "Только что заменил свой, посмотрев этот клип. Мой был полностью засорен. Кондиционер теперь работает хорошо. Искренне благодарю!!!".

По данным сервиса ClickMechanic, замена загрязненного салонного фильтра в Великобритании обычно стоит от £40 до £75 (от 2 тыс. грн до 3,8 тыс. грн), средняя цена составляет £60 (3 тыс. грн).

Напомним, Скотти Килмер известен как один из самых популярных автоэкспертов на YouTube, где он ежедневно публикует советы для водителей.

