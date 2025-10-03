Водії можуть самостійно чистити цю деталь: експерт розкрив секрет, про який мовчать механіки (відео)

Британський автомобільний експерт Скотті Кілмер розповів про секретний відсік у машинах, про який мало хто знає. Він показав, як самостійно знайти та почистити прихований повітряний фільтр, який впливає на роботу кондиціонування й опалення.

Як пише Daily Express, механік Скотті Кілмер пояснив, що більшість сучасних бензинових та дизельних автомобілів мають прихований салонний повітряний фільтр. Він розташований за бардачком і легко виймається за кілька секунд. За словами експерта, регулярне очищення або заміна фільтра дозволяє уникнути зайвих витрат у майстернях та підтримувати безперебійну роботу системи вентиляції.

Фахівець показав, як дістатися до фільтра: достатньо натиснути на бардачок, відкрити кришку та вийняти елемент.

Фахівець показав, як дістатися до фільтра

Для очищення він радить струсити фільтр від пилу чи вимити його, а у разі сильного забруднення — замінити. При цьому Кілмер рекомендує купувати нові фільтри онлайн, де вони коштують дешевше, ніж у магазинах автозапчастин.

Експерт також зазначив, що для людей, чутливих до запахів, існують фільтри з активованим вугіллям, які краще очищають повітря.

Реакція глядачів YouTube

Порада Скотті викликала значний відгук серед глядачів його YouTube-каналу. Багато водіїв подякували експерту за просту інструкцію, яка допомогла їм уникнути витрат у сервісних центрах.

Користувач @mikearakelian6368 написав: "Цей хлопець найкращий! Мені подобаються всі поради... завжди добре, коли є хтось, кого можна запитати, не виставляючи рахунок спочатку!"

Ще один глядач, @garyoverholt1958, додав: "Щойно змінив свій. Скотті має рацію, в інтернеті вони набагато дешевші".

Інший користувач зазначив: "Щойно замінив свій, подивившись цей кліп. Мій був повністю засмічений. Кондиціонер тепер працює добре. ЩИРО дякую!!!".

За даними сервісу ClickMechanic, заміна забрудненого салонного фільтра у Великій Британії зазвичай коштує від £40 до £75 (від 2 тис. грн до 3,8 тис. грн), середня ціна становить £60 (3 тис. грн).

Нагадаємо, Скотті Кілмер відомий як один з найпопулярніших автоекспертів на YouTube, де він щоденно публікує поради для водіїв.

