Mercedes представил впечатляющий электрический суперкар в ретро-стиле с автопилотом и ИИ (фото)

Презентован новый Mercedes-Benz Vision Iconic. Большое электрическое купе демонстрирует новое направление в дизайне немецкой марки и получило целый набор современных технологий.

Концепт Mercedes Vision Iconic сочетает классический дизайн с современными технологиями. Об авто рассказали на официальном сайте немецкого автопроизводителя.

Фары украсили ходовыми огнями в виде логотипов Mercedes Фото: Mercedes-Benz

Новый Mercedes Vision Iconic — большое спортивно-туристическое купе длиной более 5 метров. Его создатели позаимствовали детали дизайна у знаменитого суперкара Mercedes 300SL Gullwing 1954 года и редкого купе Mercedes 540K Autobahn Kurier 1938 года.

Электромобиль Mercedes Vision Iconic отличается элегантным обтекаемым силуэтом с длинным капотом, изогнутой крышей и короткой зауженной "кормой". Его двери открываются против движения. А вот передняя часть с широкой решеткой радиатора и трехлучевыми звездами в фарах выдержана в духе новейшего кроссовера Mercedes GLC EQ.

Салон выдержан в стиле ар-деко Фото: Mercedes-Benz

Салон Mercedes Vision Iconic выдержан в стилистике ар-деко. В отделке использован бархат, а многие детали окрашены в золотистый цвет. Прозрачная передняя панель напоминает по форме дирижабли Zeppelin.

Суперкар Mercedes получил инновационный искусственный интеллект с нейроморфным компьютером, который имитирует работу человеческого мозга. Также установлен автопилот четвертого уровня, который позволяет водителю не следить за дорогой.

Электрокар получил автопилот и ИИ Фото: Mercedes-Benz

Характеристики Mercedes Vision Iconic не раскрывают, однако указано, что купе оснастили мощной электрической установкой. Помимо традиционной батареи есть солнечные панели, которые покрывают кузов: они способны добавить до 12 000 км запаса хода в год. Также установлена система управления по проводам (steer-by-wire) и поворотные задние колеса.

