Механики назвали бюджетные авто, разоряющие владельцев: самые затратные модели (фото)

В США эксперты по обслуживанию автомобилей объяснили, что некоторые "доступные" модели на самом деле оказываются самыми дорогими во владении. Специалисты предупреждают, что страхование, ремонт и техобслуживание могут сделать такие машины настоящей финансовой ловушкой.

Как сообщает GOBankingRates, даже если автомобиль позиционируется как бюджетный, это не гарантирует экономии в долгосрочной перспективе. По словам механиков, ряд моделей, продаваемых по доступной цене, со временем требуют значительных затрат на ремонт и содержание.

"Не все бюджетные автомобили на самом деле обходятся экономно, когда речь идет о расходах на обслуживание", — отметила генеральный менеджер и автомобильный эксперт FindByPlate Рут Калкинс.

"Некоторые из них считаются бюджетными только из-за стартовой цены, но дальнейшее содержание оказывается дорогим", — сказала она.

По словам специалистов, реальная стоимость владения часто существенно отличается от цены, указанной в автосалоне. Страховые платежи, запчасти и плановые ремонты могут свести на нет изначальную выгоду от "дешевого" приобретения.

Fiat 500e

Начальная цена: $32,495 (≈ 1 млн 366,5 тыс. грн)

Fiat 500e Фото: Fiat

Fiat 500e — компактный электрический хэтчбек с низкими затратами на топливо, по данным Kelley Blue Book (KBB). Однако в долгосрочной перспективе он может оказаться невыгодным из-за быстрой амортизации.

"Электромобили стоят дороже, чем авто с бензиновыми двигателями, но считаются бюджетными, потому что имеют более низкие расходы на топливо и обслуживание. Однако 500e обесценивается быстрее других электрокаров, а его аккумулятор имеет более короткий срок службы", — пояснила эксперт AutoInsurance.org Мелани Массон.

Audi A4 (2005-2009)

Ориентировочная рыночная цена: $3,724 — $8,202 (≈ 156,6 — 344,9 тыс. грн)

Audi A4 Фото: Audi

Приобретение подержанного Audi A4 не всегда означает экономию. Модели 2005-2009 годов выпуска известны частыми поломками и сложными ремонтами.

Калкинс отмечает, что Audi A4 является дорогим в уходе из-за сложных двигателей и электроники.

"Модель часто страдает от утечек масла, сбоев электросистемы и неисправностей подвески. Это приводит к частым обращениям в сервис и значительным затратам", — добавила эксперт.

Мицубиси Мираж

Начальная цена: $18,250 (≈ 767,5 тыс. грн)

Мицубиси Мираж Фото: Mitsubishi

Хотя Mitsubishi Mirage 2024 года остается одним из самых дешевых новых авто, модель снята с производства в США.

"Mirage имеет неплохой ресурс службы, но владельцам приходится тратиться на техобслуживание еще до того, как оплачен кредит. Кроме того, авто настолько маломощное, что поездки с пассажирами или грузом становятся изнурительными", — отметил Массон.

Chevrolet Silverado 2500/3500

Начальная цена Silverado 2500: $47,495 — $54,095 (≈ 1 млн 997,3 — 2 млн 274,8 тыс. грн)

Начальная цена Silverado 3500: $48,695 — $56,695 (≈ 2 млн 47,8 — 2 млн 384,2 тыс. грн)

Chevrolet Silverado 2500 HD Фото: General Motors

Тяжелые пикапы Chevrolet Silverado известны мощностью и возможностью буксировки, однако содержание их оказывается крайне недешевым.

"Для авто, не относящегося к классу люкс, почти $5,000 (210,3 тыс. грн) расходов на техобслуживание за пять лет — это очень много", — подчеркнула Калкинс. В расходы входят замена тормозов, ремонт двигателя, трансмиссии и подвески.

Kia Optima / K5

Справедливая цена приобретения: $13,790 — $19,240 (≈ 579,9 — 809,1 тыс. грн)

Текущая модель (Kia K5) — начальная рекомендованная розничная цена: $28,565 (≈ 1 млн 201,2 тыс. грн)

Фото: Kia

Kia Optima больше не выпускается под этим названием — с 2021 года ее заменила модель K5. Однако, по словам экспертов, проблемы остались.

"Хотя Kia улучшила качество своих авто, Optima все еще подвержена преждевременному выходу из строя двигателя и трансмиссии. Ремонт этих узлов часто стоит дороже, чем сама машина, поэтому владельцы нередко вынуждены расставаться с ней раньше, чем планировали", — отметил Массон.

Напомним: эксперты советуют учитывать не только начальную цену автомобиля, но и полную стоимость владения — страхование, амортизацию, ремонт и расходы на топливо. Именно эти факторы определяют, насколько "бюджетным" будет транспортное средство в реальной жизни.

