Механіки назвали бюджетні авто, що розоряють власників: найвитратніші моделі (фото)
У США експерти з обслуговування автомобілів пояснили, що деякі "доступні" моделі насправді виявляються найдорожчими у володінні. Фахівці попереджають, що страхування, ремонт і техобслуговування можуть зробити такі машини справжньою фінансовою пасткою.
Як повідомляє GOBankingRates, навіть якщо автомобіль позиціонується як бюджетний, це не гарантує економії у довгостроковій перспективі. За словами механіків, низка моделей, що продаються за доступною ціною, з часом потребують значних витрат на ремонт і утримання.
"Не всі бюджетні автомобілі насправді обходяться економно, коли йдеться про витрати на обслуговування", — зазначила генеральний менеджер і автомобільний експерт FindByPlate Рут Калкінс.
"Деякі з них вважаються бюджетними лише через стартову ціну, але подальше утримання виявляється дорогим", – сказала вона.
За словами фахівців, реальна вартість володіння часто суттєво відрізняється від ціни, зазначеної в автосалоні. Страхові платежі, запчастини та планові ремонти можуть звести нанівець початкову вигоду від "дешевого" придбання.
Fiat 500e
Початкова ціна: $32,495 (≈ 1 млн 366,5 тис. грн)
Fiat 500e — компактний електричний хетчбек із низькими витратами на паливо, за даними Kelley Blue Book (KBB). Проте в довгостроковій перспективі він може виявитися невигідним через швидку амортизацію.
"Електромобілі коштують дорожче, ніж авто з бензиновими двигунами, але вважаються бюджетними, бо мають нижчі витрати на паливо та обслуговування. Однак 500e знецінюється швидше за інші електрокари, а його акумулятор має коротший термін служби", — пояснила експертка AutoInsurance.org Мелані Массон.
Audi A4 (2005–2009)
Орієнтовна ринкова ціна: $3,724 – $8,202 (≈ 156,6 – 344,9 тис. грн)
Придбання вживаного Audi A4 не завжди означає економію. Моделі 2005–2009 років випуску відомі частими поломками та складними ремонтами.
Калкінс зазначає, що Audi A4 є дорогим у догляді через складні двигуни та електроніку.
"Модель часто страждає від витоків оливи, збоїв електросистеми та несправностей підвіски. Це призводить до частих звернень до сервісу та значних витрат", — додала експертка.
Mitsubishi Mirage
Початкова ціна: $18,250 (≈ 767,5 тис. грн)
Хоча Mitsubishi Mirage 2024 року залишається одним із найдешевших нових авто, модель знято з виробництва у США.
"Mirage має непоганий ресурс служби, але власникам доводиться витрачатися на техобслуговування ще до того, як сплачено кредит. Крім того, авто настільки малопотужне, що поїздки з пасажирами або вантажем стають виснажливими", — зазначив Массон.
Chevrolet Silverado 2500/3500
Початкова ціна Silverado 2500: $47,495 – $54,095 (≈ 1 млн 997,3 – 2 млн 274,8 тис. грн)
Початкова ціна Silverado 3500: $48,695 – $56,695 (≈ 2 млн 47,8 – 2 млн 384,2 тис. грн)
Важкі пікапи Chevrolet Silverado відомі потужністю та можливістю буксирування, однак утримання їх виявляється вкрай недешевим.
"Для авто, що не належить до класу люкс, майже $5,000 (210,3 тис. грн) витрат на техобслуговування за п’ять років — це дуже багато", — підкреслила Калкінс. До витрат входять заміна гальм, ремонт двигуна, трансмісії та підвіски.
Kia Optima / K5
Справедлива ціна придбання: $13,790 – $19,240 (≈ 579,9 – 809,1 тис. грн)
Поточна модель (Kia K5) — початкова рекомендована роздрібна ціна: $28,565 (≈ 1 млн 201,2 тис. грн)
Kia Optima більше не випускається під цією назвою — з 2021 року її замінила модель K5. Однак, за словами експертів, проблеми залишилися.
"Хоча Kia покращила якість своїх авто, Optima все ще схильна до передчасного виходу з ладу двигуна й трансмісії. Ремонт цих вузлів часто коштує дорожче, ніж сама машина, тому власники нерідко змушені розлучатися з нею раніше, ніж планували", — зазначив Массон.
Нагадаємо: експерти радять враховувати не лише початкову ціну автомобіля, а й повну вартість володіння — страхування, амортизацію, ремонт і витрати на паливо. Саме ці фактори визначають, наскільки "бюджетним" буде транспортний засіб у реальному житті.
