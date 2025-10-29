Пять доступных авто, которые прослужат годами: эксперты составили рейтинг моделей (фото)

Несмотря на рост цен на рынке, найти автомобиль, который сочетает доступность, надежность и долговечность, все еще возможно. Автомобильные эксперты назвали пять моделей, которые отличаются неприхотливостью в обслуживании, прочной конструкцией и выгодной ценой для долгосрочного владения.

Как пишет GOBankingRates, покупатели все чаще ищут автомобили, которые сочетают доступную цену, качество и надежность. На фоне роста цен эксперты советуют обращать внимание не только на начальную стоимость, но и на долгосрочные расходы на обслуживание. По оценкам специалистов, несколько моделей отличаются стабильной производительностью, невысокой стоимостью содержания и способностью сохранять ценность годами.

Ниже приведены пять самых дешевых автомобилей, которые, по словам автомобильных экспертов, способны прослужить владельцам десятилетия без значительных финансовых затрат.

Honda Pilot

Первым в списке стал Honda Pilot — среднеразмерный внедорожник, который зарекомендовал себя как надежный семейный автомобиль. Модель имеет эффективное управление, мощные тормоза и стабильную производительность, требуя минимального технического обслуживания.

Хонда Пилот Фото: Скриншот

Стоимость Honda Pilot 2025 года стартует от $40 000 (примерно 1,6 млн грн), тогда как подержанные модели можно приобрести за $30 000 (1,2 млн грн).

"Pilot имеет конкурентную цену, поэтому, хотя он не самый дешевый среди конкурентов, он входит в их число", — отметила Мелани Массон, эксперт AutoInsurance.org.

"Если вы будете регулярно заменять масло, обслуживать тормоза, переставлять или заменять шины, ваш автомобиль будет работать с минимальным риском дорогостоящего ремонта", — добавила она.

Subaru Impreza

Subaru Impreza признана одной из самых долговечных моделей на рынке. При правильном уходе она может преодолеть более 200 тыс. миль. Производитель использует качественные материалы, обеспечивающие длительный срок службы авто.

Субару Импреза Фото: Subaru

Модели 2026 года стоят от $26 595 (1,06 млн грн).

"Для некоторых автомобилей дешевизна означает сомнительные характеристики, но с Subaru Impreza покупатели получают стандартный полный привод, отличные функции безопасности и всепогодные возможности", — подчеркнула Рут Калкинс, генеральный директор Findbyplate.

Toyota Corolla

Toyota Corolla традиционно входит в список самых надежных автомобилей. Модель отличается экономичным расходом топлива, прочностью конструкции и высоким уровнем безопасности.

Тойота Королла Фото: Toyota

Базовая цена Toyota Corolla 2025 года — около $28 000 (1,12 млн грн).

"Corolla — это надежная рабочая лошадка", — отметила Массон.

"Она может выдерживать ежедневное использование и оставаться надежной даже через 15 лет, что редкость. К тому же Corolla хорошо сохраняет свою стоимость и имеет отличную топливную экономичность", — добавила эксперт.

Honda Civic

Honda Civic остается одним из самых популярных автомобилей среди ценителей долговечности. Модель известна высококачественной сборкой, надежными деталями и экономичным расходом топлива.

Honda Civic Фото: Honda

Цена Honda Civic 2026 года начинается от $24 595 (984 тыс. грн).

"Honda Civic, несмотря на свою относительно низкую цену, оснащен качественными функциями, которые доказывают, что покупка этого автомобиля — это достойная инвестиция", — отметила Калкинс.

Toyota Rav4

Замыкает список Toyota Rav4 — один из самых популярных внедорожников, который сочетает практичность, проходимость и долговечность. При регулярном обслуживании автомобиль может прослужить до 200 тыс. миль.

Toyota RAV4 Фото: Toyota

Модель 2025 года доступна по цене от $30 000 (1,2 млн грн).

Напомним, что по словам экспертов, эти автомобили демонстрируют лучшее соотношение цены, затрат на содержание и надежности, что делает их оптимальным выбором для тех, кто ищет транспортное средство "на годы".

