П'ять доступних авто, які прослужать роками: експерти склали рейтинг моделей (фото)

Попри зростання цін на ринку, знайти автомобіль, який поєднує доступність, надійність і довговічність, усе ще можливо. Автомобільні експерти назвали п’ять моделей, які відзначаються невибагливістю в обслуговуванні, міцною конструкцією та вигідною ціною для довгострокового володіння.

Як пише GOBankingRates, покупці дедалі частіше шукають автомобілі, які поєднують доступну ціну, якість і надійність. На тлі зростання цін експерти радять звертати увагу не лише на початкову вартість, а й на довгострокові витрати на обслуговування. За оцінками фахівців, кілька моделей вирізняються стабільною продуктивністю, невисокою вартістю утримання та здатністю зберігати цінність роками.

Нижче наведено п’ять найдешевших автомобілів, які, за словами автомобільних експертів, здатні прослужити власникам десятиліття без значних фінансових витрат.

Honda Pilot

Першим у списку став Honda Pilot — середньорозмірний позашляховик, який зарекомендував себе як надійний сімейний автомобіль. Модель має ефективне кермування, потужні гальма й стабільну продуктивність, потребуючи мінімального технічного обслуговування.

Відео дня

Honda Pilot Фото: Скриншот

Вартість Honda Pilot 2025 року стартує від $40 000 (приблизно 1,6 млн грн), тоді як уживані моделі можна придбати за $30 000 (1,2 млн грн).

"Pilot має конкурентну ціну, тому, хоча він не найдешевший серед конкурентів, він входить до їх числа", — зазначила Мелані Массон, експертка AutoInsurance.org.

"Якщо ви будете регулярно замінювати масло, обслуговувати гальма, переставляти або замінювати шини, ваш автомобіль працюватиме з мінімальним ризиком дорогого ремонту", — додала вона.

Subaru Impreza

Subaru Impreza визнана однією з найдовговічніших моделей на ринку. При правильному догляді вона може подолати понад 200 тис. миль. Виробник використовує якісні матеріали, що забезпечують тривалий термін служби авто.

Subaru Impreza Фото: Subaru

Моделі 2026 року коштують від $26 595 (1,06 млн грн).

"Для деяких автомобілів дешевизна означає сумнівні характеристики, але з Subaru Impreza покупці отримують стандартний повний привід, чудові функції безпеки та всепогодні можливості", — підкреслила Рут Калкінс, генеральна директорка Findbyplate.

Toyota Corolla

Toyota Corolla традиційно входить до списку найнадійніших автомобілів. Модель вирізняється економічною витратою пального, міцністю конструкції та високим рівнем безпеки.

Toyota Corolla Фото: Toyota

Базова ціна Toyota Corolla 2025 року — близько $28 000 (1,12 млн грн).

"Corolla — це надійна робоча конячка", — зазначила Массон.

"Вона може витримувати щоденне використання й залишатися надійною навіть через 15 років, що рідкість. До того ж Corolla добре зберігає свою вартість і має чудову паливну економічність", — додала експертка.

Honda Civic

Honda Civic залишається одним із найпопулярніших автомобілів серед поціновувачів довговічності. Модель відома високоякісною збіркою, надійними деталями та економічною витратою пального.

Honda Civic Фото: Honda

Ціна Honda Civic 2026 року починається від $24 595 (984 тис. грн).

"Honda Civic, попри свою відносно низьку ціну, оснащений якісними функціями, які доводять, що купівля цього автомобіля — це гідна інвестиція", — зазначила Калкінс.

Toyota Rav4

Замикає список Toyota Rav4 — один із найпопулярніших позашляховиків, який поєднує практичність, прохідність і довговічність. При регулярному обслуговуванні автомобіль може прослужити до 200 тис. миль.

Toyota RAV4 Фото: Toyota

Модель 2025 року доступна за ціною від $30 000 (1,2 млн грн).

Нагадаємо, що за словами експертів, ці автомобілі демонструють найкраще співвідношення ціни, витрат на утримання та надійності, що робить їх оптимальним вибором для тих, хто шукає транспортний засіб "на роки".

Як повідомляв Фокус, дебютували компактні недорогі авто SEAT Ibiza та Arona.

Фокус також писав, що BYD показав свій найменший електромобіль вартістю $17 000.