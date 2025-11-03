Единственная страна Европы без ограничения скорости: Германия сохраняет "свободный газ" на автобанах

В Германии остается в силе политика отсутствия общего ограничения скорости на отдельных участках автобанов. Это единственная страна в Европе, где водители могут двигаться с любой скоростью, соблюдая лишь общие правила дорожного движения.

Как сообщает Daily Mail, около одной восьмой части немецкой сети автобанов официально освобождены от ограничений. На этих участках транспорт может двигаться без фиксированной максимальной скорости, хотя официально рекомендовано не превышать 132 км/ч для автомобилей весом до 3,5 тонны.

Левая полоса предназначена только для скоростного движения и обгона, и транспортные средства обязаны выполнять обгон именно слева. На других частях сети установлены переменные ограничения, а примерно треть автобанов ограничена до 81 мили/час.

Представители немецкой организации "Зеленый флаг" предупреждают о потенциальной опасности на участках без ограничения скорости.

"Главная опасность заключается в том, что автомобили движутся с очень разной скоростью, и водители должны одновременно контролировать обгон, изменение полосы и поведение других участников движения", — отмечают специалисты.

Несмотря на постоянные дискуссии, правительство страны пока не планирует вводить общее ограничение. "Зеленые" и "Социал-демократы" настаивают на его необходимости из-за экологических рисков и безопасности, тогда как Свободная демократическая партия (СДП) отстаивает право водителей самостоятельно выбирать скорость. В 2019 году федеральное правительство отклонило предложения о введении национального лимита.

