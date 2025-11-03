Єдина країна Європи без обмеження швидкості: Німеччина зберігає "вільний газ" на автобанах

У Німеччині залишається чинною політика відсутності загального обмеження швидкості на окремих ділянках автобанів. Це єдина країна в Європі, де водії можуть рухатися з будь-якою швидкістю, дотримуючись лише загальних правил дорожнього руху.

Як повідомляє Daily Mail, близько однієї восьмої частини німецької мережі автобанів офіційно звільнено від обмежень. На цих ділянках транспорт може рухатися без фіксованої максимальної швидкості, хоча офіційно рекомендовано не перевищувати 132 км/год для автомобілів вагою до 3,5 тони.

Ліва смуга призначена лише для швидкісного руху та обгону, і транспортні засоби зобов’язані виконувати обгін саме зліва. На інших частинах мережі встановлено змінні обмеження, а приблизно третина автобанів обмежена до 81 милі/год.

Представники німецької організації "Зелений прапор" попереджають про потенційну небезпеку на ділянках без обмеження швидкості.

"Головна небезпека полягає в тому, що автомобілі рухаються з дуже різною швидкістю, і водії мають одночасно контролювати обгін, зміну смуги та поведінку інших учасників руху", — наголошують фахівці.

Попри постійні дискусії, уряд країни поки не планує запроваджувати загальне обмеження. "Зелені" та "Соціал-демократи" наполягають на його необхідності через екологічні ризики та безпеку, тоді як Вільна демократична партія (ВДП) відстоює право водіїв самостійно обирати швидкість. У 2019 році федеральний уряд відхилив пропозиції щодо введення національного ліміту.

