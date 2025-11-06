Правительство отменило налоговые льготы на электрокары: Кабмин объяснил отказ требованиями МВФ

Кабинет министров Украины отклонил предложение Верховной Рады продлить еще на год налоговые льготы на импорт электромобилей. Решение объяснили риском невыполнения условий Международного валютного фонда, закрепленных в меморандуме об экономической политике.

Как указано в приложениях к проекту государственного бюджета на 2026 год, обнародованном на сайте Верховной Рады, правительство Украины отклонило инициативу депутатов о продлении льготного налогообложения импорта электрокаров до конца 2026 года.

Согласно действующей редакции Налогового кодекса, ввоз и продажа электромобилей освобождены от налога на добавленную стоимость до 1 января 2026 года.

Как пишет Лига, депутаты во время рассмотрения проекта государственного бюджета предложили продлить эту льготу еще на год, но Кабинет министров это предложение забраковал.

Аргументы правительства: влияние на бюджет и обязательства перед МВФ

"Продление льготного налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по импорту электромобилей еще на один год будет приводить к недопоступлению НДС в бюджет", — говорится в пояснении к проекту бюджета.

Правительство также отметило, что такой шаг может противоречить обязательствам, которые Украина взяла перед Международным валютным фондом.

"Указанное создаст основу для невыполнения требований меморандума об экономической и финансовой политике от 19 июня 2025 года, заключенного между Украиной и МВФ, согласно которому Украина обязалась воздерживаться от мер налоговой политики и администрирования, которые могут негативно повлиять на базу налоговых поступлений", — пояснили в Кабинете министров.

Как действовали льготы раньше

15 июля 2021 года Верховная Рада приняла два законопроекта — №3477 и №3476 — о стимулировании развития экологического транспорта в Украине. Эти законы предусматривали освобождение от НДС операций по ввозу и продаже электромобилей до 1 января 2026 года.

Льготы распространялись также на автомобили с двигателями, работающими исключительно на метане или биогазе. Целью законодательных инициатив было уменьшение вредных выбросов и стимулирование развития рынка электротранспорта.

Украинский рынок электромобилей в 2025 году

По данным отраслевых аналитиков, в 2025 году электромобили впервые возглавили рейтинги продаж новых автомобилей в Украине. Спрос на электротранспорт растет, что объясняется развитием инфраструктуры зарядных станций, снижением стоимости аккумуляторов и популяризацией экологических технологий среди водителей.

Однако эксперты предупреждают, что отмена налоговых льгот может повлиять на темпы роста рынка, поскольку повышение цен уменьшит доступность электрокаров для рядовых граждан.

Напомним, рынок электромобилей динамично растет. Сервисные центры МВД с начала года зарегистрировали почти 50 тысяч электрокаров. В крупных городах начали вводить льготные условия парковки и бесплатный проезд по полосе общественного транспорта для владельцев электрокаров.

Как сообщал Фокус, в прошлом месяце глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев опроверг продление льгот на электромобили в Украине на 2026 год.

Фокус также писал, что в последнее время резко вырос спрос на электромобили в Украине.