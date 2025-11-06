Уряд скасував податкові пільги на електрокари: Кабмін пояснив відмову вимогами МВФ

Кабінет міністрів України відхилив пропозицію Верховної Ради продовжити ще на рік податкові пільги на імпорт електромобілів. Рішення пояснили ризиком невиконання умов Міжнародного валютного фонду, закріплених у меморандумі про економічну політику.

Як зазначено у додатках до проєкту державного бюджету на 2026 рік, оприлюдненому на сайті Верховної Ради, уряд України відхилив ініціативу депутатів щодо продовження пільгового оподаткування імпорту електрокарів до кінця 2026 року.

Згідно з чинною редакцією Податкового кодексу, ввезення та продаж електромобілів звільнені від податку на додану вартість до 1 січня 2026 року.

Як пише Ліга, депутати під час розгляду проєкту державного бюджету запропонували продовжити цю пільгу ще на рік, але Кабінет міністрів цю пропозицію забракував.

Аргументи уряду: вплив на бюджет та зобов’язання перед МВФ

"Продовження пільгового оподаткування податком на додану вартість операцій з імпорту електромобілів ще на один рік буде призводити до недонадходження ПДВ до бюджету", — йдеться в поясненні до проєкту бюджету.

Відео дня

Уряд також зазначив, що такий крок може суперечити зобов’язанням, які Україна взяла перед Міжнародним валютним фондом.

"Зазначене створить підґрунтя щодо невиконання вимог меморандуму про економічну та фінансову політику від 19 червня 2025 року, укладеного між Україною і МВФ, відповідно до якого Україна зобов’язалася утримуватися від заходів податкової політики й адміністрування, що можуть негативно вплинути на базу податкових надходжень", — пояснили в Кабінеті міністрів.

Як діяли пільги раніше

15 липня 2021 року Верховна Рада ухвалила два законопроєкти — №3477 та №3476 — про стимулювання розвитку екологічного транспорту в Україні. Ці закони передбачали звільнення від ПДВ операцій з ввезення та продажу електромобілів до 1 січня 2026 року.

Пільги поширювалися також на автомобілі з двигунами, що працюють виключно на метані або біогазі. Метою законодавчих ініціатив було зменшення шкідливих викидів і стимулювання розвитку ринку електротранспорту.

Український ринок електромобілів у 2025 році

За даними галузевих аналітиків, у 2025 році електромобілі вперше очолили рейтинги продажів нових автомобілів в Україні. Попит на електротранспорт зростає, що пояснюється розвитком інфраструктури зарядних станцій, зниженням вартості акумуляторів і популяризацією екологічних технологій серед водіїв.

Однак експерти попереджають, що скасування податкових пільг може вплинути на темпи зростання ринку, оскільки підвищення цін зменшить доступність електрокарів для пересічних громадян.

Нагадаємо, ринок електромобілів динамічно зростає. Сервісні центри МВС з початку року зареєстрували майже 50 тисяч електрокарів. У великих містах почали запроваджувати пільгові умови паркування та безкоштовний проїзд смугою громадського транспорту для власників електрокарів.

Як повідомляв Фокус, минулого місяця голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев спростував продовження пільг на електромобілі в Україні на 2026 рік.

Фокус також писав, що останнім часом різко зріс попит на електромобілі в Україні.